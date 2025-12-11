Connect with us

Eveniment

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei

Publicat

acum 3 secunde

Dispensarul uman din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, miercuri, după finalizarea unei investiții de 1 milion de lei, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Clădirea a fost complet modernizată, iar locuitorii comunității vor beneficia de servicii medicale în condiții mult îmbunătățite, într-un spațiu dotat și amenajat la standarde actuale.

”M-am bucurat să fiu prezent la inaugurarea acestei investiții, alături de președintele Ion Dumitrel, de prefectul Nicu Albu, de primarul Flavius Breaz și de viceprimarul Dorin Breazu.

Felicit administrația locală pentru această reușită și dau asigurări că echipa Consiliului Județean Alba va continua să sprijine total investițiile în infrastructură, sănătate, educație, cultură și alte domenii în toate UAT-urile Albei” a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.

Noul dispensar va deservi un mare număr de oameni, cu ajutorul celor 4 medici care lucrează acolo.

Conform recensământului din 2021, populația comunei Mihalț, județul Alba, era de 3.096 de locuitori, împărțită în patru sate: Mihalț, Cistei, Obreja și Zărieș.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
zile libere 2025
Economieacum 22 de minute

Noi reguli privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă. Obligații pentru angajatori și amenzi
ceata toamna avertizare meteo ceata semafor
Evenimentacum O oră

Cod galben de ceață emis pentru zona joasă a județului Alba. Localitățile vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Economieacum 22 de minute

Noi reguli privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă. Obligații pentru angajatori și amenzi
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 14 ore

Majorarea salariului minim în 2026. Premier: ”Ar proteja puterea de cumpărare a angajaților, dar ar avea multe efecte negative”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum 21 de ore

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum 23 de ore

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 3 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 3 zile

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
laptopuri tableta emag
Actualitateacum 16 ore

Performanță, portabilitate și control: cum alegi platforma potrivită pentru muncă și studiu (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 18 ore

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 secunde

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Evenimentacum 20 de ore

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Educațieacum 2 zile

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Educatie