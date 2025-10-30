FOTO: Drumarii au finalizat lucrările de urgență pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, după surparea carosabilului. Precizările DRDP Cluj

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat joi după-amiaza finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a carosabilului, în zona km 66 al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda, după cedarea terasamentului. Potrivit reprezentanților instituției, lucrările au durat aproximativ 24 de ore, iar circulația s-a reluat în condiții de siguranță începând cu ora 13:00.

Potrivit DRDP Cluj, în prezent sunt în desfășurare activitățile specifice expertizei tehnice și a studiului geotehnic, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la cedarea terasamentului și elaborării unei soluții tehnice de consolidare.

Într-un răspuns transmis redacției Alba24, reprezentanții CNAIR – DRDP Cluj au precizat că sectorul de autostradă situat în zona km 66 al Autostrăzii A10 Sebeş Turda (Lotul 4 km 53+700 — km 70+000), a fost executat de către antreprenorul PORR Construct.

În cursul anului 2023, antreprenorul a realizat lucrări de remediere constând în consolidarea taluzului şi refacerea sistemului rutier (efectuate în baza unei expertize tehnice elaborate de către antreprenor).

Cu toate acestea, în cursul anului 2024, pe acelaşi sector s-a constatat o nouă cedare a terasamentului.

Pentru asigurarea condiţiilor de circulaţie şi a siguranţei participanţilor la trafic, DRDP Cluj a intervenit prin lucrări de întreţinere curentă, având ca scop punerea în siguranţă a traficului.

Având în vedere persistența fenomenelor de instabilitate și agravarea progresivă a cedării drumului, DRDP Cluj a demarat o procedură de achiziţie pentru realizarea unei expertize tehnice şi a unui studiu geotehnic detaliat. Obiectivul acestora este identificarea cauzelor fenomenului de cedare, analiza eventualelor modificări geodinamice din zonă și elaborarea unei soluţii tehnice de consolidare, care să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, conform legii.

Contractul pentru expertiza tehnică (şi studiul geotehnic) a fost semnat, iar activităţile specifice se află în curs de desfăşurare.

Până la finalizarea expertizei tehnice şi stabilirea cauzelor care au condus la cedarea terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență, prin lucrări de întreţinere şi aducere la cotă a părții carosabile, pentru menţinerea condiţiilor de siguranţă rutieră şi asigurarea fluenţei traficului pe sectorul menţionat.

