VIDEO: Noi probleme pe Autostrada A10. Surpare pe o porțiune de carosabil, între Aiud și Turda. Precizările CNAIR

Noi probleme pe traseul autostrăzii A10 Sebeș-Turda. De câteva zile, a apărut o denivelare considerabilă în carosabil, ce indică o surpare de teren. Zona este kilometrul 66 în apropiere de Turda (județul Cluj), la circa patru kilometri distanță față de limita cu județul Alba.

Reprezentanții CNAIR sunt în zonă și lucrează, fiind impuse restricții de circulație, semnalizate, pe prima bandă și banda de urgență. A fost decopertată o parte din carosabil și se încearcă nivelarea acestuia.

Surparea de teren de pe autostrada A10. Precizările CNAIR

Surparea este pe sensul de urcare, de la Aiud la Turda, în zona unui viaduct, după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3.

„Echipele DRDP Cluj intervin în teren, cu lucrări în sistem de urgență. Porțiunea afectată se decopertează, se intervine cu balast stabilizat și se așterne un nou covor asfaltic.

Restricțiile pentru intervențiile la carosabil au fost instituite de la începutul acestei săptămâni, iar lucrările ar urma să fie finalizate cel mai probabil vineri.

Potrivit situației din teren, problemele au fost observate pe o porțiune de 150 de metri, iar denivelarea este de circa 30 de centimetri.

Pentru a fi stabilită cauza, CNAIR a cerut o expertiză independentă și vom vedea care este soluția de remediere”, a declarat purtătorul de cuvânt CNAIR, Alin Serbănescu, pentru Alba24.ro.

Potrivit sursei citate, nu sunt excluse posibile infiltrații de apă în terasament. Însă aceste detalii vor fi stabilite prin expertiză.

Chiar dacă segmentul respectiv nu mai este acoperit de perioada de garanție, în condițiile în care constată că este vorba despre un viciu ascuns, cheltuielile pentru remedierea situației ar putea fi suportate de către constructor.

Pe tronsonul autostrăzii A10, în zona respectivă, au mai fost probleme privind alunecări de teren, în 2023. Atunci au fost făcute lucrări de consolidare taluz.

La momentul construirii autostrăzii, pe lotul 4, contractul a fost atribuit PORR Construct SRL și PORR Bau GmbH. Tronsonul a fost deschis circulației în iulie 2018, perioada de garanție fiind de 48 de luni.

