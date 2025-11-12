Connect with us

FOTO: Festivalul Învățământului Militar de la Alba Iulia. Câștigătorii primei ediții a evenimentului

Publicat

acum O oră

Festivalul Învățământului Militar de la Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii în cadrul Galei Laureaților. A fost o seară în care s-au sărbătorit muzica populară și tradițiile populare românești.

Pe scena Casei de Cultură a Studenților au urcat vineri seara cei mai talentați dintre cei 10 concurenți înscriși în festival.

Tinerii interpreți, reprezentând colegii militare, academii și școli de maiștri și subofițeri din toată țara au impresionat prin vocile deosebite, portul popular și dragostea pentru folclorul românesc, transmit reprezentanții colegiului.

 

Câștigătorii primei ediții a Festivalul Învățământului Militar

  • Marele Trofeu al Festivalului – elev Diana-Elena-Șofrona – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc;
  • Premiul I – elev sergent major David Mureșan – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;
  • Premiul II – elev fruntaș Andreea Șerbu – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța;
  • Premiul III – elev caporal Andrei-Daniel Dinu – Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc.

După festivitatea de premiere, publicul s-a bucurat de un spectacol artistic susținut de elevi și absolvenți ai colegiului militar și invitați speciali. În cadrul spectacolului au fost conferite diplome şi distincții.

Festivalul Învățământului Militar s-a aflat în acest an la prima ediție. A fost organizat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în zilele de 6 și 7 noiembrie, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și proiectului „Ziua Națională a României 2025.

Parteneri ai festivalului au fost Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Foto: Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia/ Facebook/ elev Andreas Stamorean

