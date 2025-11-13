FOTO: Încă patru autobuze electrice au sosit la Alba Iulia. Pași spre un transport public modern și eficient

La Alba Iulia au sosit joi, 13 noiembrie, încă patru autobuze electrice, parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depus în parteneriat cu comuna Ciugud.

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, acestea se adaugă primului autobuz livrat luna trecută, care a finalizat cu succes perioada de testare tehnică.

Livrările se desfășoară conform graficului contractual:

patru autobuze au ajuns joi, 13 noiembrie;

alte patru vor fi livrate în luna decembrie,

patru în luna ianuarie 2026,

patru în luna februarie 2026,

iar ultimele patru în martie 2026.

După ce toate autobuzele vor fi livrate si recepționate, acestea vor deservi transportul public de călători din municipiul Alba Iulia și pe linia Alba Iulia – Ciugud.

În urma acestui proiect, municipiul Alba Iulia va beneficia de o flotă modernă de autobuze nepoluante, care împreună cu celelalte 13 autobuze electrice achiziționate tot de către primărie, și de cele 6 microbuze electrice care vor fi livrate în perioada următoare, vor reduce semnificativ costurile de operare și emisiile de carbon, contribuind la un oraș mai curat și mai sănătos.

„În contextul tensiunilor generate de actualul operator de transport, este important ca albaiulienii să știe că Primăria Municipiului Alba Iulia lucrează la dezvoltarea unui sistem de transport mai bun, mai corect și mai eficient, iar modernizarea flotei este doar primul pas.

Următorul pas concret va fi introducerea, în această lună, în Consiliul Local, a proiectului de hotărâre privind înființarea Companiei Municipale de Transport Public, care va permite internalizarea serviciului și o administrare directă, transparentă, și în beneficiul comunității”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia, într-o postare pe pagina de Facebook.

„Alba Iulia trebuie să aibă un transport public european, corect și accesibil pentru toți cetățenii. Autobuzele electrice care sosesc sunt dovada clară că lucrăm consecvent și că nu ne oprim în fața obstacolelor. Pregătim, pas cu pas, un sistem local de transport eficient, sustenabil și adaptat nevoilor reale ale albaiulienilor” a declarat primarul Gabriel Pleșa.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News