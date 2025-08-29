FOTO: La Sebeș a fost finalizată reabilitarea drumului de acces către Cimitirul Municipal și către noua grădiniță

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș anunță finalizarea unui nou proiect, respectiv realizarea drumului de acces către Cimitirul Municipal din Sebeș și către noua grădiniță situată în Sebeș, pe strada Augustin Bena, nr. 85.

În vederea realizării acestora, a fost decopertată structura existentă, s-a reprofilat și așternut un strat nou de piatră concasată ce a fost nivelat și compactat cu ajutorul utilajelor de profil – autogreder și cilindru compactor, realizându-se astfel structura de bază a celor două drumuri de acces.

Impermeabilizarea s-a realizat prin turnarea unei pături de asfalt, iar pentru drenajul apelor pluviale, acostamentul a fost realizat din piatră concasată.

