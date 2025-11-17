FOTO: Lucrări de decolmatare efectuate de SPAP Sebeș, la Răhău

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș a efectuat lucrări de decolmatare a șanțului de pe strada Deasupra din Răhău.

Această lucrare a constat în curățarea șanțului de mâl, nămol, resturi vegetale și alte sedimente pentru a reda funcționalitatea, prevenind astfel inundațiile și acumulările de apă.

Acest proces implică îndepărtarea materialelor care blochează fluxul de apă, asigurând ca șanțurile să își poată îndeplini rolul de scurgere.

Scopul principal al acestei lucrări este îmbunătățirea drenajului și prevenirea inundațiilor prin curățarea șanțurilor de obstacole.

Prin efectuarea acestei lucrări se asigură un flux liber și eficient al apei, se previne apariția inundațiilor în zonele adiacente și se întreține infrastructura hidrografică a zonei respective.

