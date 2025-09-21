Connect with us

Administrație

FOTO: Lucrări de reparații în Cetatea Alba Carolina. Sunt refăcute fragmente din zidăria deteriorată în timp

Publicat

acum 48 de secunde

În Cetatea Alba Carolina sunt derulate mai multe lucrări de reparații. Pe lângă restaurarea porților Cetății, s-au făcut reparații la zidăria de pe latura de est, în dreptul bazinului cu pești.

”Pentru a proteja și păstra aspectul istoric al Cetății Alba Carolina, Primăria municipiului Alba Iulia a demarat lucrări de înlocuire a aticului de zidărie degradat din zona lacului, pe latura de est.

Reparațiile se realizează cu mortar din var hidraulic și cărămidă rezistentă la intemperii.

Alegerea acestora asigură atât durabilitatea lucrărilor, cât și respectarea standardelor de conservare a patrimoniului”, anunță reprezentanții primăriei.

Vezi și VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia

Potrivit acestora, reabilitarea are rolul de a conserva zidurile Cetății și de a menține zona atractivă pentru albaiulieni, turiști și vizitatori.

”Pentru că de-a lungul timpului au fost constatate, adesea, deteriorări ale elementelor constructive, deteriorări ce au fost generate de factori externi, uzuri prin exploatarea bunurilor, acte de vandalism, etc, vom interveni ori de câte ori va fi nevoie, pentru a conserva și proteja unul dintre cele mai importante monumente istorice ale României”, mai transmit reprezentanții administrației locale.

foto: Primăria Municipiului Alba Iulia/ Facebook

