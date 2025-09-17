Connect with us

Administrație

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia

Publicat

acum 2 minute

Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Primăria Alba Iulia prezintă detalii despre șantiere, termenele de finalizare și derularea lucrărilor.

”Jumătate din Poarta a II-a a Cetății este deja restaurată și conservată, după 16 ani de la prima reabilitare. În același timp, lucrăm și la Poarta I, urmând ca, anul viitor, să demarăm lucrările la Poarta a III-a, care are nevoie de lucrări complexe”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.

Primarul a prezentat un video în care vorbește cu Danil Sabău, ”directorul Grup Corint, firma care face aceste reabilitări”. Este vorba despre aceeași firmă care a și reabilitat Cetatea, în urmă cu 16 ani.


Potrivit datelor prezentate, la Poarta a II-a sunt finalizați doi pilaștri. S-au refăcut părțile deteriorate. Urmează lucrări la ceilalți doi pilaștri. Lucrarea ar urma să fie recepționată în această toamnă.

La Poarta I sunt finalizate lucrările de curățire uscată și biocidare. Se continuă curățarea monumentului.

Cel mai probabil din primăvara anului viitor vor începe lucrările la Poarta a III-a. Se vor face operațiuni complexe de consolidare, conservare, restaurare, inclusiv desfaceri de elemente, hidroizolații.

Porțile I, II, III și IV ale Cetății Alba Carolina din Alba Iulia sun incluse într-un proiect de consolidare, conservare și restaurare. Investiția se ridică la circa 1,9 milioane de euro (9 milioane lei), fiind finanțată de Institutul Național al Patrimoniului. Cel puțin din datele prezentate pe panourile investițiilor, termenul de finalizare pentru lucrările în desfășurare este luna noiembrie 2025. Vezi AICI mai multe detalii.

Lucrările la Porțile Cetății Alba Carolina prevăzute în proiect

Proiectul are ca scop efectuarea măsurilor minimale, de maximă urgență, pentru materialul litic de la Porțile Cetății, printre care:

  • lucrări de biocidare a suprafețelor ce conțin atac biologic
  • lucrări de extragere a sărurilor de pe suprafețele afectate ale materialului litic
  • lucrări de consolidare definitivă a suprafețelor de material litic
  • lucrări de hidrofugare în întregime a suprafețelor materialului litic în vederea conservării lor unde se impun
  • executare lucrări de refacere a hidroizolațiilor la coronamentul monumentelor
