FOTO: Lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate pe Valea Bucerdea avansează. Care este stadiul proiectului

Zilele trecute a avut loc o vizită în teren la lucrarea de investiții „Regularizare și consolidare Valea Bucerdea, județul Alba”, în prezența directorului Apelor Române Mureș, ing. Sorin Vlad, a primarului comunei, Traian Rusu, a directorului SGA Alba, Valentin Dican, precum și a reprezentanților Serviciului Investiții, ai echipelor tehnice, proiectantului, constructorului și dirigintelui de șantier.

Peste 85% din proiect este deja realizat, iar lucrările se desfășoară conform graficului asumat.

Investiția prevede:

3.725 m de reprofilare a albiei – pentru o scurgere mai eficientă a apelor în caz de viituri.

4.925 m de protecții de mal – ziduri de sprijin din beton ciclopian pentru întărirea malurilor și prevenirea eroziunii.

Ce se întâmplă acum pe teren?

Potrivit reprezentanților Apelor Române, lucrările continuă în ritm susținut pe două tronsoane – amonte și aval – iar echipele sunt zilnic în teren pentru a respecta planul de execuție.

Reamintim faptul că în anul 2018, Bucerdea Vinoasă a fost afectată grav de inundații.

Prin această investiție se creează o secțiune de scurgere care poate face față ploilor torențiale, topirii zăpezilor și apelor mari, reducând riscul de inundații și protejând comunitatea.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News