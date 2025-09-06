Eveniment
UPDATE FOTO: Motociclist rănit, într-o pădure din zona Căpâlna, Valea Sebeșului. A fost chemat elicopter SMURD cu troliu
Accident într-o pădure din zona Căpâlna, Valea Sebeșului, sâmbătă după-amiaza. Un motociclist a căzut și s-a rănit. A fost solicitat elicopter SMURD, cu troliu.
UPDATE, ora 16.47: Persoana a fost extrasă de elicopterul SMURD, urmând a fi predată unui echipaj SAJ, a comunicat ISU Alba.
Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș intervine, în cooperare cu Salvamont Alba, pentru salvarea unui motociclist căzut în pădure, într-o zonă greu accesibilă lângă Căpâlna.
Motociclistul este conștient, cooperant și prezintă leziuni la unul dintre membrele superioare.
Dată fiind zona este greu accesibilă, pentru evacuarea persoanei a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș cu troliu.
imagini: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.