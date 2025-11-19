FOTO: O fetiță în vârstă de șase ani din Alba, mușcată de un câine, în timp ce mergea la bunici. A fost salvată de fratele ei

O fetiță de șase ani a fost atacată și mușcată de un câine vagabond, în timp ce se deplasa de la locuința sa, către casa bunicilor. Atacul a avut loc pe o stradă din satul Deal, comuna Câlnic, marți, 18 noiembrie, în jurul orei 16.00.

Totul se putea transforma într-o tragedie, dacă fetița nu era salvată de fratele său mai mare, care a văzut atacul și a reușit să îndepărteze animalul. Totuși, fetița a fost pusă la pământ și mușcată de ureche. În timpul atacului animalul i-a smuls o parte din păr.

Cazul a fost relatat de mama fetei, Alexandra O., reporterilor alba24.ro.

Fetița se deplasa între locuință și casa bunicilor, distanța dintre cele două locații fiind relativ mică, undeva la 200 de metri. Câinele, unul de talie medie, a sărit pe fetiță, a pus-o la pământ și a mușcat-o de ureche, dar i-a smuls și o bucată de păr.

Fratele fetei, în vârstă de 13 ani, care se afla undeva la cinci metri distanță a intervenit și a reușit să gonească animalul. În acest fel băiatul și-a salvat sora mai mică.

Câinele nu ar fi la primul atac. Autoritățile locale nu au luat nici o măsură

Potrivit mamei, câinele nu ar fi la primul atac. În trecut niște vecini au fost și ei victime ale animalului, fiind mușcați de către câinele vagabond.

Din câte se pare autoritățile locale au fost anunțate de atacul animalului, la acel moment, dar nu ar fi fost luate măsuri. Mai exact să captureze câinele și să îl ducă într-un adăpost de animale.

Momentan fetița este internată alături de mama sa pe secția de infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

Până în acest moment, fetiței i-au fost administrate trei vaccinuri. De asemenea mama fetei a mai precizat că a făcut o plângere la poliție, legată de incident.

Mai mult de atât femeia a mai declarat că după ce va fi externată din spital, va merge pentru a-i scoate minorei un certificat medico legal.

