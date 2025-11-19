Connect with us

Eveniment

FOTO: O fetiță în vârstă de șase ani din Alba, mușcată de un câine, în timp ce mergea la bunici. A fost salvată de fratele ei

Publicat

acum O oră

O fetiță de șase ani a fost atacată și mușcată de un câine vagabond, în timp ce se deplasa de la locuința sa, către casa bunicilor. Atacul a avut loc pe o stradă din satul Deal, comuna Câlnic, marți, 18 noiembrie, în jurul orei 16.00. 

Totul se putea transforma într-o tragedie, dacă fetița nu era salvată de fratele său mai mare, care a văzut atacul și a reușit să îndepărteze animalul. Totuși, fetița a fost pusă la pământ și mușcată de ureche. În timpul atacului animalul i-a smuls o parte din păr. 

Cazul a fost relatat de mama fetei, Alexandra O., reporterilor alba24.ro.

Fetița se deplasa între locuință și casa bunicilor, distanța dintre cele două locații fiind relativ mică, undeva la 200 de metri. Câinele, unul de talie medie, a sărit pe fetiță, a pus-o la pământ și a mușcat-o de ureche, dar i-a smuls și o bucată de păr.

Fratele fetei, în vârstă de 13 ani, care se afla undeva la cinci metri distanță a intervenit și a reușit să gonească animalul. În acest fel băiatul și-a salvat sora mai mică.

Câinele nu ar fi la primul atac. Autoritățile locale nu au luat nici o măsură

Potrivit mamei, câinele nu ar fi la primul atac. În trecut niște vecini au fost și ei victime ale animalului, fiind mușcați de către câinele vagabond.

Din câte se pare autoritățile locale au fost anunțate de atacul animalului, la acel moment, dar nu ar fi fost luate măsuri. Mai exact să captureze câinele și să îl ducă într-un adăpost de animale.

Momentan fetița este internată alături de mama sa pe secția de infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

Până în acest moment, fetiței i-au fost administrate trei vaccinuri. De asemenea mama fetei a mai precizat că a făcut o plângere la poliție, legată de incident.

Mai mult de atât femeia a mai declarat că după ce va fi externată din spital, va merge pentru a-i scoate minorei un certificat medico legal.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

actiune, politie, elevi
Evenimentacum 40 de minute

FOTO: Polițiștii și Jandarmii au discutat cu elevii din Sebeș despre violența fizică, verbală și consecințele bullyingului
Evenimentacum O oră

FOTO: O fetiță în vârstă de șase ani din Alba, mușcată de un câine, în timp ce mergea la bunici. A fost salvată de fratele ei
flavia-grosan-ebihoreanul-19112025
Evenimentacum 2 ore

Flavia Groșan, medicul cunoscut pentru teoriile conspirației pe care le susținea, a decedat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

romexpo, târg de turism
Administrațieacum 22 de ore

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Administrațieacum o zi

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Cumulul pensiei cu salariul, interzis și pentru profesori și medici. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole
Economieacum o zi

Pachetul fiscal, ADOPTAT de Parlament. Ce măsuri conține legea, de la majorarea impozitelor până la noi obligații pentru firme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 8 ore

Mircea Hava: Alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate. ”Îmi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO-INTERVIU: Mircea Hava despre Alba Iulia, scandalul cu STP și resetarea PNL. Pe cine susține la Primărie și la șefia PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

FOTO: Judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia, evoluție bună la Grand Prix-ul de la Zagreb
Evenimentacum 24 de ore

România-San Marino la TV. Cine transmite ultimul meci al tricolorilor în preliminariile pentru Cupa Mondială
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Actualitateacum 22 de ore

20 de rețete și câteva curiozități din bucătării etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 6 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Ce să îi punem copilului de mâncare la școală
Evenimentacum 23 de ore

Ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Alimentele recomandate și sfatul medicului nutriționist
Evenimentacum 2 zile

ANSVSA: Este ilegală vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor de către persoane neînregistrate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

FOTO-VIDEO: Gala Studenților 2025 la Alba Iulia. Premii pentru tinerii cu inițiativă din comunitate
biblioteca din sebes
Educațieacum 2 zile

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Educatie