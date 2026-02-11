Eveniment
FOTO: Pompierii din Alba Iulia au salvat o pisică blocată într-un copac
Pompierii din Alba Iulia au fost solicitați să intervină miercuri, 11 februarie, în jurul orei 17.00 pe strada Cloșca din oraș.
Obiectul intervenției a fost unul mai atipic, dar care a necesitat prezența pompierilor militari. O pisică a rămas blocată în copac.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, la sosirea echipajelor de intervenție, lesa pisicii era blocată între crengile unui copac. Derpt urmare, un pompier s-a urcat pe o scară extensibilă până a ajuns la pisică.
Salvatorii au eliberat pisica si eu predat-o aparținătorului in siguranță, a mai transmis Alexandru Crișan, purtătorul de cuvânt al ISU Alba.
La fața locului pompierii au intervenit cu o autospecială.
Sursă foto: ISU Alba.
