FOTO: Scandal la Alba Iulia, în zona Cetate. Trei tineri au ajuns la Poliție. Au intervenit și echipaje SAS și jandarmi

Scandal în zona parcului din apropierea Casei de Cultură a Sindicatelor, duminică seara. Mai mulți tineri au intrat în conflict, iar situația a fost observată de un echipaj de poliție. Trei dintre ei au fost duși la sediul Poliției.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au observat un conflict între mai multe persoane.

Au intervenit prompt, sprijiniți de jandarmi, de un echipaj al Poliției Locale și de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru aplanarea acestuia.

La sediul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost conduse 3 persoane.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea stării de fapt.

La fața locului s-a deplasat și echipaj de Ambulanță.

