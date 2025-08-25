Connect with us

Tânăr de 26 de ani din Ighiu, REȚINUT după scandal în Parcul Cetate din Alba Iulia, pentru lovire. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 4 secunde

Un tânăr de 26 de ani din Ighiu a fost reținut de Poliție, în urma scandalului de duminică seara din Parcul Cetate din Alba Iulia. Reamintim că la fața locului au intervenit echipaje de Poliție, SAS, jandarmi și poliție locală.

Vezi și FOTO: Scandal la Alba Iulia, în zona Cetate. Trei tineri au ajuns la Poliție. Au intervenit și echipaje SAS și jandarmi

Potrivit IPJ Alba, duminică, 24 august, în jurul orei 20.50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au observat un conflict între mai multe persoane și au intervenit prompt, sprijiniți de jandarmi, de un echipaj al Poliției Locale și de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, pentru aplanarea acestuia.

La sediul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost conduse 3 persoane, iar polițiștii au efectuat cercetări pentru stabilirea stării de fapt.

În noaptea de 24/25 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, fiind în continuarea cercetărilor privind conflictul, au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 26 de ani, din comuna Ighiu, județul Alba.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în Parcul Cetate din Alba Iulia, pe fondul unor neînțelegeri avute cu un bărbat de 25 de ani, din Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Pe numele bărbatului de 26 de ani, polițiștii au întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

