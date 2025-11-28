VIDEO: Diana Șoșoacă, declarații controversate despre 1 Decembrie la Alba Iulia: ”Va ieși foarte urât”. Incitări voalate la boicot

Europarlamentara pro-rusă, Diana Șoșoacă, va fi prezentă la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Acesta va ”întregi” trio-ul mișcării suveraniste din România, deoarece la Alba Iulia vor fi prezenți și George Simion, dar și Călin Georgescu.

Șoșoacă, care de curând a participat la Moscova, la aniversarea de 20 de ani a postului de propagandă rusesc, Russia Today, a făcut o serie de declarații controversate despre ziua de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Aceasta fără un argument solid a declarat că ”va ieși foarte urât” dacă la Alba Iulia vor fi prezenți oficiali din conducerea României.

”Nu o să îi omoare nimeni (n.r. oficialii statului) dar vor fi huiduiți de vor strica întreaga ceremonie”, a declarat Diana Șoșoacă. În condițiile în care la Alba Iulia și-a anuțat prezența premierul României, Ilie Bolojan, dar și președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmația Dianei Șoșoacă poate fi considerată o incitare voalată la boicot și huiduieli în timpul paradei militare.

Declarațiile au fost făcute într-un studio de presă al sediului Parlamentului European, de la Strasbourg, în cadrul unui podcast realizat de jurnalistul publicației Cluj24.ro, Florin Danciu. Acestea pot fi ascultate de la minutul 12.00 al video-ului.

Mai mult de atât a spus că nu vrea să se gândească ce s-ar putea întâmpla dacă oamenii și-ar vârsa furia exprimată pe internet, pe rețelele sociale, în realitate, în stradă.

De asemenea a făcut și o referire la tragerea în țeapă, metoda de execuție a lui Vlad Țepeș, dar a și citat din liderul fascist, Zelea Codreanu.

Diana Șoșoacă, declarații controversate despre 1 Decembrie la Alba Iulia: Conducerea României să nu vină

”Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, ori fie ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia.

Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. Pentru că, în momentul în care distrugi populația României, gândiți-vă că avem cea mai mare pătură săracă din Europa. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi.

Furia din comentarii, transpusă în stradă

Oamenii nu îi mai suportă. Uitați-vă pe rețelele de socializare. Gândiți-vă la toată furia aia de pe rețele transpusă în stradă”, a declarat Diana Șoșoacă.

”Va ieși foarte urât”. Referire la Vlad Țepeș

”Eu nu vreau să mă gândesc și mai bine pentru ei ar fi să rămână la București, unde se uită la trei tancuri pe care le mai avem și alea reparate, amărâte, care trec pe acolo să își bată joc de ei, pentru că sunt singurii care mai participă la București, cu progresiștii lor, și să îi lase pe românii adevărați să vină la Alba Iulia, adică întregul popor, naționaliștii, opoziția. E mult mai bine să nu ne mai deranjeze. Atât le spun, mai ales că nu va fi ok.

Va ieși foarte urât. Vlad Țepeș îi trăgea în țeapă pe boierii trădători. Credeți că poporul român va face altceva? Nu mai e mult”, a mai spus europarlamentarul Diana Șoșoacă.

A citat din liderul legionar, Zelea Codreanu

”Credeți dumneavoastră că te poți uni cu dușmanul, cu trădătorul? E un personaj extraordinar, un mare patriot ucis în 1938, care spune așa: dacă am un singur glonț și în fața mea un dușman și un trădător, glonțul se va duce în trădător”, a mai fost o declarație a Dianei Șoșoacă. Însă, acesta nu este o simplă declarație, este un citat din liderul legionar Zelea Codreanu.

Fapt pe care și Diana Șoșoacă l-a afirmat că citatul îi aparține acestuia.

Simion vrea 11.000 de oameni pe stradă, în marș la Alba Iulia

Pe lângă Șoșoacă, la Alba Iulia, va fi prezent liderul partidului extremist, AUR, George Simion. Acesta va fi prezent încă de duminică la congresul AUR unde va candida singur pentru încă patru ani la conducerea formațiunii politice. Dacă la congres vor participa în jur de 1000 de oameni, Simion, vrea a doua zi, în jur de 11.000 de simpatizanți, pe străzile din Alba Iulia.

CITEȘTE ȘI: George Simion vrea să strângă 11.000 de simpatizanți AUR la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Va organiza un marș pe străzile din oraș

Mai exact acesta va organiza un marș, de 1 Decembrie, cu plecare de la ora 9.00 din Gara CFR Alba Iulia, spre Obeliscul dedicat lui Horea, Cloșca și Crișan.

Marșul în trecut era organizat de Simion ca un manifest față de unirea Basarabiei cu România, însă este incert dacă în acest an, motivul marșului va mai fi acesta.

Pro-rusul Georgescu la Alba Iulia

Călin Georgescu, pro-rusul judecat în două dosare penale, unul pentru tentativă de lovitură de stat, va fi și el prezent la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Deși locul întâlnirii era la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, vineri, 28 noiembrie, acesta a anunțat că schimbă locul întâlnirii.

VEZI ȘI: VIDEO: Susținătorii lui Georgescu vin cu autocare la Alba Iulia de 1 Decembrie. Un militar, fost șef în SPP se ocupă de deplasare

Georgescu va fi prezent la Monumentul Unirii din parcul Unirii, din Alba Iulia.

Acesta este așteptat de la ora 9.00, în zonă. Simpatizanții săi de la București se organizează cu autocare pentru a veni către Alba Iulia. Unul dintre organizatori este un fost șef în SPP, militar, dar și polician în partidul fostului președinte al României, Traian Băsescu, PMP.

Număr record de jandarmi și polițiști la Alba Iulia, de 1 Decembrie

În total aproape 1000 de jandarmi și polițiști au fost mobilizați la Alba Iulia pentru a asigura un climat de liniște la 1 Decembrie. Pe lângâ forțele mobilizate de MAI în teren vor fi prezenți și zeci de pompieri militari.

VEZI ȘI: 1 Decembrie cu măsuri speciale de securitate la Alba Iulia: MAI a mobilizat 1000 de jandarmi și polițiști. Vine Brigada Specială

De la București va fi prezentă Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Este o brigadă destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizării amenințărilor grave la adresa acestora.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News