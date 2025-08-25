FOTO: Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art Aiud, ediția a XXVIII-a, un eveniment al artei contemporane 

La Aiud s-a încheiat cea de-a XXVIII-a ediție a Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter-Art, la care au participat 24 de artiști din 11 țări.

Lista artiștilor care au expus lucrări, în Galeriile Inter-Art Aiud, i-a cuprins pe:

Pictură: Albania – Oriola Kureta Semenescu, Bulgaria – Dimitar Velichkov Ivanov, Danemarca – Rich. Dethlefsen, Georgia – Inga Shalvashvili, Nino Khvadagiani, Polonia – Iwa Kruczkowska Krol, Taiwan (R.O.C.) – Han-Wen Cheng, Turcia – Müberra Bülbül, SUA – Patricia Goodrich, România – Bela Tar, Denis Nanciu, Ecaterina Neagu, Elena Cristea, Ferodin Iaia, Lacme Ifrim, Nevena Mirea, Sarah Raluca Miulescu, Stefan Doru Moscu, Zoltan Balog.

Grafică: Canada – Susie Veroff, Eritrea – Biniam Afwerki Asrat, România – Rus Postumia.

Sculptură: România – Gheorghe Munteanu, Stefan Balog.

Curatorul expoziției de închidere a Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter-Art, Anca Sas, a propus o abordare personalizată în redefinirea spațiului expozițional existent.

Conducătorul taberei a fost Ștefan Balog iar directorul artistic Ioan Hădărig.

Programul taberei a cuprins și următoarele proiecte expoziționale:

Galeriile Inter-Art Aiud – Expoziția de Mail Art cu titlul „Future Earth” la care au participat 90 de artiști din 28 de țări;

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – Vernisajul expoziţiei de artă, Iwa Kruczkowska Krol (Polonia) & Han-Wen Cheng (Taiwan, R.O.C.)

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – Vernisajul expoziţiei: „Reveritus sum” ZuZu Caratanase (România), Great Masters: Colecția George Șerban Collection: Georges BRAQUE, Marc CHAGALL, Salvador DALI, Giorgio DE CHIRICO, Max ERNST, Hans HARTUNG, René MAGRITTE, Wassily KANDINSKY, Henri MATISSE, André MASSON, Pablo PICASSO, Henry MOORE, Victor VASARELY, Man RAY, Ossip ZADKINE.

Galeriile Inter-Art Aiud – Bienala Intercontinentală de Grafică Mică: 78 de artiști din 29 de țări, 4 continente.

Galeriile Inter-Art Aiud – Expoziţia de artă „The Soul of East Africa”, Tamerat Siltan (Etiopia), Birhanu Manaye (Etiopia), Biniam Afwerki (Eritreea).

Organizatorii taberei internaționale au fost Fundația Inter-Art Aiud, Primăria Municipiului Aiud – Direcţia de Cultură, Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Colegiul Bethlen Gábor Aiud, Asociaţia Grupul Skepsis Alba Iulia, Asociația Dr. Szász Pál Aiud. Evenimentul a fost cofinanțat de UDMR.

Foto: Zoltán Lőrincz

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News