SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24

Șapte perechi de boboci de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia intră în cursa pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025. Tema balului este „Mitologii”.

Balul va avea loc vineri, 21 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților. Accesul în sală se va face de la ora 18:30, iar evenimentul va începe la ora 19:00.

Evenimentul va fi urmat de un After Party în Stage Club, de la ora 23:00.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro. Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

De asemenea, înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității din mediul online, votul poate fi reluat la interval de o săptămână, până în data de 21 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Daniel Avrămuț și Loredana Prața

Eu sunt Daniel Avrămuț, sunt de la Liceul de Arte „Regina Maria”, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a. Îmi place foarte mult să cânt la acordeon și îmi doresc să fac performanță în muzică.

În timpul liber, îmi place să mă relaxez, sa ies afară cu prietenii și să mă bucur de timpul liber.

Participarea la Balul Bobocilor reprezintă pentru mine o oportunitate de a cunoaște oameni noi, de a-mi face amintiri frumoase și de a trăi experiențe unice alături de colegii mei

Mă numesc Loredana Prața, în curând voi împlini 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a la Liceul de Arte „Regina Maria”, unde studiez canto popular.

Iubesc folclorul românesc și port cu mândrie tradițiile noastre în fiecare cântec.

Sunt obișnuită cu scena, unde mă simt în largul meu, iar anul acesta am avut bucuria să particip și la Balul Bobocilor, un moment emoționant în care am adus muzica populară mai aproape de cei dragi.

Balul Bobocilor va rămâne pentru mine o experiență de neuitat, care mi-a oferit și mai multă încredere în drumul meu artistic.

Perechea 2. Ionel Lazăr și Ayana Sârbu

Mă numesc Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a IX-a A, pe profil de saxofon. Am ales acest profil deoarece, încă de mic, am fost pasionat de muzică și de acest instrument. Îmi place ceea ce fac și sunt mândru de realizările mele.

Sunt o persoană perseverentă, prietenoasă și înțelegătoare. Îmi place foarte mult să cânt și să îmi petrec timpul alături de persoanele dragi mie.

Am decis să particip la Balul Bobocilor deoarece mi s-a părut o idee foarte bună de a socializa și de a-mi crea multe prietenii

Mă numesc Ayana, am 15 ani și sunt elevă la Liceul de Arte „Regina Maria”.

Pasiunile mele sunt muzica și arta, prin care mă pot exprima liber și să fiu eu însămi. Mă consider o persoană prietenoasă și deschisă cu cei din jurul meu.

Îmi doresc să particip la bal pentru o experiență de neuitat și experimentarea necunoscutului, cât și pentru a mă distra alături de prietenii mei.

Perechea 3. Tudor Limbean și Mara Vasiu

Mă numesc Tudor Florin, am 15 ani și sunt boboc în clasa a IX-a. Îmi place foarte mult sportul și să cânt la instrument, iar de 4 ani studiez naiul, cu care am participat de trei ori la olimpiadă.

Muzica, în special cea populară, ocupă un loc important în viața mea, pentru că mă regăsesc în sunetul naiului. Sportul mă ajută să fiu mai disciplinat și să mă dezvolt, iar ambiția mă motivează să încerc mereu experiențe noi.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a trăi momente unice și pentru a-mi îmbina pasiunea cu dorința de a cunoaște oameni noi.

Sunt Mara Cristina și sunt elevă la Liceul de Arte „Regina Maria”, în clasa a IX-a B, la arhitectură.

Sunt o persoană sociabilă, amabilă și prietenoasă. Îmi place foarte mult să pictez și să gătesc, iar câteodată să ascult muzică.

Am ales arhitectura pentru a mă perfecționa la desenul proiectiv și pentru a-mi urma visul din copilărie de a deveni arhitect.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru experiențe noi și amintiri frumoase. De-abia aștept să vă văd la bal!

Perechea 4. Mihai Budău și Iulia Togan

Mă numesc Mihai Budău-Delorean, am 14 ani și sunt boboc la Liceul de Arte „Regina Maria”, pe secția de canto.

Pasiunea mea este muzica. Deși am ales să merg pe canto clasic, îmi plac mai mult genurile pop, j-pop, jazz și altele.

Am ales să particip la Balul Bobocilor deoarece este o oportunitate unică și o ocazie de a-mi crea amintiri, sper că frumoase, pentru anii de liceu

Mă numesc Iulia-Diana Togan, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B, secția arhitectură.

Sunt pasionată de desen și îmi place să-mi petrec timpul în natură, de unde îmi găsesc și inspirația pentru compozițiile mele.

Sunt o persoană calmă, cu simțul umorului, care mereu caută partea pozitivă în orice situație.

Mi-am dorit să particip la bal pentru a mă distra și a crea amintiri ce vor rămâne permanent în gândurile mele.

Perechea 5. Casian Tătar și Natalia Bogdan

Mă numesc Casian-Ștefan, am 16 ani și sunt în clasa a IX-a A la Liceul de Arte „Regina Maria”, pe profilul Canto Clasic.

Am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor deoarece este o experiență unică, unde am ocazia să întâlnesc oameni noi și să creez amintiri frumoase.

Sunt pasionat de muzică, mai ales de cea clasică, pentru că îmi place să descopăr frumusețea fiecărei note.

În același timp, sunt pasionat de informatică, în special de securitate cibernetică, deoarece ador să înțeleg cum funcționează sistemele digitale și să găsesc soluții pentru a le proteja.

Mă numesc Natalia-Diana, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a la Liceul de Arte „Regina Maria”.

Sunt o fire spontană și creativă, mereu curioasă să încerc lucruri noi și să ies puțin din zona mea de confort.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că îmi doresc să trăiesc o experiență autentică și plină de emoții, să descopăr cum e să faci parte dintr-un moment special care rămâne în amintire.

Pentru mine, balul nu e doar o competiție, ci o oportunitate de a mă exprima, de a cunoaște oameni noi și de a mă bucura din plin de fiecare moment.

Perechea 6. Andrei Muntean și Mara Crișan

Mă numesc Andrei, am 15 ani, sunt în clasa a IX-a, pe profilul de arhitectură. Mă consider un om prietenos și amabil.

Iubesc arta, motiv pentru care am și ales acest liceu. Printre hobby-urile mele se numără, de asemenea, jocurile video și anime-urile.

Am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor pentru a avea o experiență de neuitat, unică în viață, alături de prieteni.

Mă numesc Mara, am 14 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B la Liceul de Arte „Regina Maria”, specializarea arhitectură. Sunt o persoană creativă, loială, prietenoasă și îmi place să descopăr lucruri noi.

În timpul liber, îmi place să ascult muzică, să desenez și să petrec timp cu prietenii. Totodată, mă pasionează universul și misterele lui, care îmi trezesc imaginația.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că îl consider o șansă de a mă exprima, de a ieși din zona mea de confort și de a crea amintiri frumoase alături de colegii mei.

Perechea 7. Flavio Zuco și Ariana Goța

Mă numesc Flavio, am 14 ani și sunt elev în clasa a IX-a B la Liceul de Arte „Regina Maria”, pe secțiunea de arhitectură.

Îmi place foarte mult să desenez de când eram mic. În timpul liber mă joc jocuri video, desenez și ies afară.

Am decis să mă înscriu la Balul Bobocilor pentru a trăi experiențe noi și frumoase

Mă numesc Ariana, am 15 ani și sunt elevă la liceul de arte “Regina Maria”. Pot spune ca sunt o persoană ambițioasă, modestă și sensibilă.

Desenul este una dintre pasiunile mele, traduce gândurile și emoțiile în linii, forme și culori, dar ceea ce nu știe foarte multă lume este faptul că muzica a fost și este o pasiune pe care o am de la o vârstă fragedă.

Am ales să particip la balul bobocilor, deoarece îmi doresc să cunosc oameni noi și să mă distrez alături de colegii și prietenii mei.

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul de Arte „Regina Maria”

