FOTO: Ziua Culturii Naționale, marcată la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia

Preșcolarii din grupa mijlocie de la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia au marcat joi, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale.

Grupa Mijlocie „Fluturașii”, alături de profesoare pentru educație timpurie Paraschiva Bâgiu și Andreea Ioana Morariu, a deschis poarta spre tărâmul culturii, celebrând Ziua Culturii Naționale și 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Într-un decor fermecat – cărți, manuscrise, lumânări, chipuri ale poetului, Teiul Sfânt și codrul liniștit, copiii au recitat cu emoție versurile „Ce te legeni…” și „Revedere”, iar cântecul lor a legănat atmosfera ca o adiere de ianuarie.

Momentul central a fost colajul dramatizat, unde doi mici protagoniști au readus versurile la viață: unul în rolul codrului, celălalt în rolul poetului, privindu-se ca într-un vechi dialog al naturii cu sufletul.

La activitatea practică, din suluri de hârtie, mâinile lor au crescut copaci ninși, ca într-o pădure miniaturală.

„Pentru o clipă, Eminescu a fost prezent: în șoaptele codrului, în zâmbetele copiilor, în frumusețea simplității. Astăzi, cultura a înflorit în glasuri mici, dar pline de lumină”, a transmis prof. Andreea Ioana Morariu.

