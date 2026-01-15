Connect with us

Actualitate

FOTO: Ziua Culturii Naționale, marcată la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia

Publicat

acum 30 de secunde

Preșcolarii din grupa mijlocie de la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia au marcat joi, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. 

Grupa Mijlocie „Fluturașii”, alături de profesoare pentru educație timpurie Paraschiva Bâgiu și Andreea Ioana Morariu, a deschis poarta spre tărâmul culturii, celebrând Ziua Culturii Naționale și 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Într-un decor fermecat – cărți, manuscrise, lumânări, chipuri ale poetului, Teiul Sfânt și codrul liniștit, copiii au recitat cu emoție versurile „Ce te legeni…” și „Revedere”, iar cântecul lor a legănat atmosfera ca o adiere de ianuarie.

Momentul central a fost colajul dramatizat, unde doi mici protagoniști au readus versurile la viață: unul în rolul codrului, celălalt în rolul poetului, privindu-se ca într-un vechi dialog al naturii cu sufletul.

La activitatea practică, din suluri de hârtie, mâinile lor au crescut copaci ninși, ca într-o pădure miniaturală.

„Pentru o clipă, Eminescu a fost prezent: în șoaptele codrului, în zâmbetele copiilor, în frumusețea simplității. Astăzi, cultura a înflorit în glasuri mici, dar pline de lumină”, a transmis prof. Andreea Ioana Morariu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 30 de secunde

FOTO: Ziua Culturii Naționale, marcată la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia
Blajacum 38 de minute

Tânăr din Mihalț, prins în timp ce conducea fără permis. Este cercetat de polițiști
Evenimentacum O oră

VIDEO: Momentul arestării lui Cosmin Zuleam în Bali, condamnat de Tribunalul Alba la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Administrațieacum 23 de ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 19 ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 8 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Blajacum 18 ore

Mihai Eminescu și Blajul. Portretul unui adolescent neobișnuit, în Mica Romă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 6 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Mai mult din Educatie