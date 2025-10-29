Fotografia artistului fotograf Vasile Sârb din Alba Iulia, în top 300 mondial la concursul 35AWARDS: Monochrome FASHION

Fotografia artistului Vasile Sârb din Alba Iulia a intrat în top 300 mondial la concursul tematic 35AWARDS, secțiunea Monochrome FASHION.

Este vorba despre un concurs la care au participat 2016 persoane din 81 de țări și la care au fost înscrise 10.114 fotografii.

Concursul „Monochrome Fashion” a provocat fotografii să pună în valoare stilul și personalitatea modelelor și ale hainelor, folosind o singură culoare și nuanțele ei, cu accent pe compoziție, contrast și atmosfera fiecărui look.

Perioada de înscriere a fotografiilor în concurs a fost 7 septembrie – 7 octombrie 2025.

Fotografia care se află în top 300 este intitulată „Joker”.

Astfel, conform rezultatelor votului principal, lucrarea fotografului Vasile Sârb a intrat în TOP 2% cele mai bune fotografii ale concursului.

Vasile Sârb este absolvent al Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în 2011, Clasa Artă Fotografică, coordonată la acea vreme de prof. Marius Moga senior.

Din 2013, el activează ca instructor în artă fotografică în cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri din județul Alba.

În decursul timpului a obținut zeci de premii cu cursanții clasei pe care o coordonează.

FOTO: Vasile Sârb, 35awards.com

