Furnizarea apei potabile, întreruptă în localitatea Războieni-Cetate, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA

Operatorul Apa CTTA – Sucursala Ocna Mureș a anunțat luni dimineața întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Războieni – Cetate, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Reluarea alimentării cu apă potabilă este estimată pentru ora 13:30.

„La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să utilizeze apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate imediat la numărul unic Call Center 0377.900400 (de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri, între oorele 08:00 – 14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Ocna Mureș la numărul de telefon 0358.881029.

