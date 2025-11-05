Connect with us

Furt la Judecătoria Câmpeni: Un bărbat, trimis în judecată după ce a furat un telefon chiar în interiorul instanței

acum 3 ore

Un bărbat în vârstă de 61 de ani va fi judecat de magistrații Judecătoriei Câmpeni pentru un furt comis chiar în interiorul instanței de judecată. 

Deși fapta a fost comisă în prima lună a anului 2023, magistrații judecătoriei din Câmpeni au avut nevoie de mai bine de doi ani pentru a-l trimite pe bărbat în judecată. Asta în condițiile în care furtul s-a produs chiar în instanța în care își defășoară activitatea. În data de 29 octombrie 2025 dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. 

Mai mult de atât, în fiecare instanța paza este asigurată de jandarmi, dar asta nu l-a oprit pe bărbatul în cauză să fure un telefon mobil, uitat de o femeie, pe o masă.

Potrivit motivării instanței, ”la data de 25 ianuarie 2023, în intervalul orar 09:00-11:00, în timp ce se afla în incinta Judecătoriei Câmpeni, după o conversație avută cu fiica sa, persoana vătămată și-a lăsat telefonul pe o masă aflată în holul Judecătoriei Câmpeni, s-a deplasat la registratură pentru a ridica niște înscrisuri, după care a intrat în sala de judecată.

Inculpatul, aflându-se în hol, a sustras telefonul mobil de pe masă aflată în holul Judecătoriei Câmpeni”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

