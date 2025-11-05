Eveniment
Furt la Judecătoria Câmpeni: Un bărbat, trimis în judecată după ce a furat un telefon chiar în interiorul instanței
Un bărbat în vârstă de 61 de ani va fi judecat de magistrații Judecătoriei Câmpeni pentru un furt comis chiar în interiorul instanței de judecată.
Deși fapta a fost comisă în prima lună a anului 2023, magistrații judecătoriei din Câmpeni au avut nevoie de mai bine de doi ani pentru a-l trimite pe bărbat în judecată. Asta în condițiile în care furtul s-a produs chiar în instanța în care își defășoară activitatea. În data de 29 octombrie 2025 dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.
Mai mult de atât, în fiecare instanța paza este asigurată de jandarmi, dar asta nu l-a oprit pe bărbatul în cauză să fure un telefon mobil, uitat de o femeie, pe o masă.
Potrivit motivării instanței, ”la data de 25 ianuarie 2023, în intervalul orar 09:00-11:00, în timp ce se afla în incinta Judecătoriei Câmpeni, după o conversație avută cu fiica sa, persoana vătămată și-a lăsat telefonul pe o masă aflată în holul Judecătoriei Câmpeni, s-a deplasat la registratură pentru a ridica niște înscrisuri, după care a intrat în sala de judecată.
Inculpatul, aflându-se în hol, a sustras telefonul mobil de pe masă aflată în holul Judecătoriei Câmpeni”, au notat magistrații în motivarea instanței.
Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
