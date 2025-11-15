Connect with us

Eveniment

Gala Colindului Tradițional din județul Alba, în 17 decembrie. Concert cu artiști consacrați și ansambluri folclorice

Publicat

acum 16 secunde

La Alba Iulia, atmosfera sărbătorilor de iarnă va fi adusă de evenimentul Gala Colindului Tradițional din Județul Alba. Concertul tradițional de colinde va fi susținut de artiști consacrați, ansambluri folclorice și grupuri de copii.

Evenimentul va fi în 17 decembrie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Organizatorii promit o seară de excepție dedicată patrimoniului spiritual românesc, prin colind, tradiție și bucuria reîntâlnirii comunității în jurul valorilor autentice.

Gala Colindului Tradițional reunește artiști consacrați, ansambluri folclorice, grupuri de copii, interpreți de muzică populară și colective vocale reprezentative, într-o producție amplă ce pune în prim-plan bogăția spiritualității locale.

Ediția din acest an o are ca invitat special pe Iuliana Tudor, unul dintre cei mai apreciați și respectați realizatori și prezentatori ai Televiziunii Române, cu o carieră de peste două decenii dedicată promovării culturii și valorilor autentice românești.

Va participa Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, sub bagheta dirijorului Alexandru Pal.

Gala Colindului Tradițional din județul Alba. Artiști, ansambluri folclorice, coruri de copii

Pe scenă vor evolua:

  • Corul de copii „Theotokos” și Pr. Nicolae-Călin Bulac
  • Bogdan Toma și dubășii din Ținutul Pădurenilor
  • Oana Font (Maramureș)
  • Ștefania Narenji (Dobrogea)
  • Beatrice Băndoiu (Oltenia)
  • Roxana Bădescu (Muntenia)
  • Ciprian Roman, Ovidiu Olari și Cristian Fodor
  • Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga și Nicolae Plută
  • Leontina Fărcaș și Grupul vocal tradițional „Muguri de Tezaur”
  • Adriana și Mariana Anghel
  • Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Diversitatea invitaților garantează un spectacol complex, cu momente reprezentative din multiple zone etnofolclorice, dar cu accent pus pe zona Alba-Hunedoara, colinde tradiționale, aranjamente muzicale ample și prezențe scenice care valorifică emoția autentică a sărbătorilor.

Gala Colindului Tradițional din județul Alba. Bilete

Biletele au fost puse în vânzare la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și costă 20 de lei.

Evenimentul se va bucura de o atmosferă cu totul specială, datorită bradului central oferit de Toskana Garten. Bradul, element-simbol al sărbătorilor de iarnă, va reprezenta nucleul decorului festiv și un reper vizual al serii, precizează organizatorii.

Totodată, partenerii tradiționali ai instituției, Jidvei, vor întâmpina publicul spectator cu degustări ale celor mai rafinate produse ale companiei, atât la intrarea în sala de spectacole, cât și la finalul concertului.

Publicul de toate vârstele este invitat să se bucure de o seară dedicată valorilor românești.

Concertul Tradițional de Colinde este o celebrare a identității culturale, a memoriei colective și a bucuriei specifice lunii decembrie. Prin efortul coordonat al artiștilor, ansamblurilor, partenerilor și instituțiilor organizatoare, Gala Colindului Tradițional din Județul Alba rămâne un reper al vieții culturale locale și un exemplu de continuitate în promovarea tradițiilor.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură ”Augustin Bena”.

