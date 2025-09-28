Connect with us

Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina au încheiat în weekend seria spectacolelor din 2025. Când reîncep reprezentațiile

Publicat

acum 52 de secunde

Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina au încheiat în acest weekend seria spectacolelor din 2025. Ultima reprezentanție cu Garda Apulum a avut loc vineri, 26 septembrie, în zona Porții a IV-a a Cetății, în timp ce ultima reprezentație cu Garda Cetății Alba Carolina a fost duminică, 28 septembrie, de la ora 12:00. 

La fel ca anii trecuți, turiștii îi vor putea revedea pe reenactori cel mai probabil de la începutul lunii mai 2026.

Reamintim faptul că în acest an, din luna mai până la sfârșitul lunii septembrie, Garda Apulum a susținut, în fiecare vineri, în locația deja consacrată din zona Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, lecții vii de istorie, pline de spectacol, emoție și autenticitate.

Garda Cetății Alba Carolina a revenit în 2025 la Alba Iulia într-un nou concept. Au fost realizate costume noi, de epocă, care să respecte istoria ce a marcat cetatea. De asemenea, au fost realizate și noi replici de arme, dar și noi steaguri. Primele reprezentanții oficiale în noul format au avut loc în weekendul 21-22 iunie.

