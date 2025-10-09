Ghiduri pentru prevenirea consumului de droguri și altor adicții în şcoli. Recomandări pentru cadre didactice și părinți

Ghiduri pentru prevenirea consumului de droguri și altor adicții în şcoli. Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), în consultare cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor. Materialele sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților.

„Problema adicțiilor este una importantă pentru școala românească, astfel că ministerul își propune o abordare mai complexă: 1. controlul fenomenului în afara școlii (ex.: prin implicarea părinților și a autorităților de ordine publică); 2. prevenție/identificare în școală (prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare); 3. tratament de specialitate în școală și în afara școlii (prin implicarea specialiștilor), prin colaborare cu diverse alte autorități și/sau prin angajament propriu.

Aceste două ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales pe segmentele 1 și 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în școala românească”, a transmis ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

„Lansarea ghidurilor reprezintă un pas important pentru prevenirea consumului de droguri, dar și pentru alte adicții, în special în mediul școlar.

Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informații practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferențiat pe vârste, cât și cu părinții, despre consumul de substanțe, înțelegând totodată și ce înseamnă comportamentul adictiv.

De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înțelege cum putem să intervenim acasă”, a transmis președintele ANPCDDA, Rareș Petru Achiriloaie.

Pentru prima dată în România, după modelul altor state europene, profesorii vor avea acces gratuit la un ghid realizat de specialiști din cadrul ANPCDDA, alături de cei din Ministerul Educației și Cercetării, precum și prin consultarea societății civile, în care sunt prezentate metode și principii pe care cadrele didactice le vor putea aplica pentru a preveni consumul de substanțe sau alte comportamente adictive.

De asemenea, materialele conțin și o prezentare a unor metode eficiente prin care profesorii pot dezvolta, la nivelul familiei, abilități necesare prevenirii adicțiilor la adolescenți.

Primul ghid (în format .PDF) are caracter educațional și informativ și se adresează cadrelor didactice. Acesta prevede atât principii de intervenție educațională, cât și de educație preventive, în funcție de vârsta elevilor. Totodată, ghidul conține și recomandări metodologice pentru discuțiile de grup sau mecanisme ale dependenței în perioada adolescenței.

(în format .PDF) are caracter educațional și informativ și se adresează cadrelor didactice. Acesta prevede atât principii de intervenție educațională, cât și de educație preventive, în funcție de vârsta elevilor. Totodată, ghidul conține și recomandări metodologice pentru discuțiile de grup sau mecanisme ale dependenței în perioada adolescenței. Al doilea ghid (în format .PDF) se adresează părinților, aparținătorilor și facilitatorilor comunitari care doresc să sprijine dezvoltarea sănătoasă a copiilor și adolescenților și să prevină comportamentele de risc, inclusiv consumul de substanțe psihoactive. Acesta are ca obiectiv atât conștientizarea de către părinți a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul copiilor, cât și formarea acestora pentru aplicarea unor strategii eficiente de educație în domeniul adicțiilor.

Aceste ghiduri au fost transmise tuturor inspectoratelor școlare din țară care, la rândul lor, le vor transmite tuturor instituțiilor de învățământ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News