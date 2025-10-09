Connect with us

Eveniment

Ghiduri pentru prevenirea consumului de droguri și altor adicții în şcoli. Recomandări pentru cadre didactice și părinți

Publicat

acum 12 secunde

Ghiduri pentru prevenirea consumului de droguri și altor adicții în şcoli. Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), în consultare cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor. Materialele sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților.

„Problema adicțiilor este una importantă pentru școala românească, astfel că ministerul își propune o abordare mai complexă: 1. controlul fenomenului în afara școlii (ex.: prin implicarea părinților și a autorităților de ordine publică); 2. prevenție/identificare în școală (prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare); 3. tratament de specialitate în școală și în afara școlii (prin implicarea specialiștilor), prin colaborare cu diverse alte autorități și/sau prin angajament propriu.

Aceste două ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales pe segmentele 1 și 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în școala românească”, a transmis ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

„Lansarea ghidurilor reprezintă un pas important pentru prevenirea consumului de droguri, dar și pentru alte adicții, în special în mediul școlar.

Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informații practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferențiat pe vârste, cât și cu părinții, despre consumul de substanțe, înțelegând totodată și ce înseamnă comportamentul adictiv.

De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înțelege cum putem să intervenim acasă”, a transmis președintele ANPCDDA, Rareș Petru Achiriloaie.

Pentru prima dată în România, după modelul altor state europene, profesorii vor avea acces gratuit la un ghid realizat de specialiști din cadrul ANPCDDA, alături de cei din Ministerul Educației și Cercetării, precum și prin consultarea societății civile, în care sunt prezentate metode și principii pe care cadrele didactice le vor putea aplica pentru a preveni consumul de substanțe sau alte comportamente adictive.

De asemenea, materialele conțin și o prezentare a unor metode eficiente prin care profesorii pot dezvolta, la nivelul familiei, abilități necesare prevenirii adicțiilor la adolescenți.

  • Primul ghid (în format .PDF) are caracter educațional și informativ și se adresează cadrelor didactice. Acesta prevede atât principii de intervenție educațională, cât și de educație preventive, în funcție de vârsta elevilor. Totodată, ghidul conține și recomandări metodologice pentru discuțiile de grup sau mecanisme ale dependenței în perioada adolescenței.
  • Al doilea ghid (în format .PDF) se adresează părinților, aparținătorilor și facilitatorilor comunitari care doresc să sprijine dezvoltarea sănătoasă a copiilor și adolescenților și să prevină comportamentele de risc, inclusiv consumul de substanțe psihoactive. Acesta are ca obiectiv atât conștientizarea de către părinți a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul copiilor, cât și formarea acestora pentru aplicarea unor strategii eficiente de educație în domeniul adicțiilor.

Aceste ghiduri au fost transmise tuturor inspectoratelor școlare din țară care, la rândul lor, le vor transmite tuturor instituțiilor de învățământ.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 secunde

Ghiduri pentru prevenirea consumului de droguri și altor adicții în şcoli. Recomandări pentru cadre didactice și părinți
Evenimentacum 30 de minute

Ținute purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen sau Izabela Jagiello vor putea fi admirate la Palatul Principilor din Alba Iulia
Evenimentacum O oră

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi sfințită pe 26 octombrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Administrațieacum o zi

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 14 ore

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 10 ore

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum 11 ore

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum 10 ore

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 5 ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Evenimentacum o zi

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare
Educațieacum 12 ore

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator
Mai mult din Educatie