Connect with us

Eveniment

Gospodării inundate în Alba, după furtună. Pompierii acționează la Vințu de Jos, pentru evacuarea apei, alături de SVSU

Publicat

acum 39 de secunde

Mai multe gospodării au fost inundate, după furtuna de luni după-amiaza din județul Alba. Pompierii au anunțat că acționează la Vințu de Jos.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru evacuarea apei din patru gospodării în Vințu de Jos, pe strada Devei.

Aceștia acționează cu o autospecială, alături de SVSU Vințu.

Luni după-amiaza, a fost furtună în mai multe localități din județ. A fost valabil Cod Portocaliu de averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină.

Imagini cu vremea rea au fost transmise de cititori alba24 sau postate pe rețelele de socializare.

Vezi AICI imagini din Zlatna și AICI din Ghioncani (comuna Întregalde).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 39 de secunde

Gospodării inundate în Alba, după furtună. Pompierii acționează la Vințu de Jos, pentru evacuarea apei, alături de SVSU
Evenimentacum 18 minute

Fost ofițer al serviciilor secrete din Republica Moldova, cercetat pentru trădare în favoarea KGB. Este adus la audieri în România
Evenimentacum 26 de minute

Vremea până în 21 septembrie în Transilvania și în țară: variații mari de temperatură, ploi și furtuni. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

FOTO: Încă trei blocuri din Alba Iulia au fost renovate. Lucrările au fost recepționate de primărie. Valoarea investiției
alba iulia cetate
Administrațieacum o zi

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 58 de minute

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care este perioada de achiziție
Economieacum 9 ore

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card. Declarație ministru
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 6 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 3 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 26 de minute

Vremea până în 21 septembrie în Transilvania și în țară: variații mari de temperatură, ploi și furtuni. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

VIDEO: Festivitatea de deschidere a anului școlar la Seminarul Teologic din Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

VIDEO: Înjurătură în limba engleză, pe tricourile cadrelor didactice care au protestat la Alba Iulia, în prima zi de școală
Mai mult din Educatie