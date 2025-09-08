Gospodării inundate în Alba, după furtună. Pompierii acționează la Vințu de Jos, pentru evacuarea apei, alături de SVSU

Mai multe gospodării au fost inundate, după furtuna de luni după-amiaza din județul Alba. Pompierii au anunțat că acționează la Vințu de Jos.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru evacuarea apei din patru gospodării în Vințu de Jos, pe strada Devei.

Aceștia acționează cu o autospecială, alături de SVSU Vințu.

Luni după-amiaza, a fost furtună în mai multe localități din județ. A fost valabil Cod Portocaliu de averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină.

Imagini cu vremea rea au fost transmise de cititori alba24 sau postate pe rețelele de socializare.

Vezi AICI imagini din Zlatna și AICI din Ghioncani (comuna Întregalde).

