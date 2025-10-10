Connect with us

Cugir

Grevă spontană la Uzina Mecanică din Cugir. Circa 450 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de salariile mici

Publicat

acum O oră

Circa 450 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir au intrat vineri după-amiaza într-o grevă spontană, fiind nemulțumiți de salariile mici. 

Liderul de sindicat din cadrul UM Cugir, Sorin Tomescu, a declarat petnru Alba24 că singura nemulțumire a angajaților este legată de partea de salarizare, care este foarte mică.

„Sunt nemulțumiți, am avut discuții împreună cu administrația în care s-a explicat faptul că depindem de bugetul de venituri și cheltuieli, care momentan se află de circa o lună pe masa ministrului de Finanțe.

(…) Aceste măriri de taxe și de TVA din ultima perioadă duc la sărăcirea angajaților”, a precizat Sorin Tomescu.

Potrivit acestuia, negocierea contractului colectiv de muncă poate avea loc doar după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății.

În prezent la Uzina Mecanică Cugir, prin achiziția liniilor de producție pentru produse NATO, compania deține o bază tehnologică comparabilă cu cele ale producătorilor consacrați din domeniul industriei de apărare. Potrivit site-ului societății, în cadrul UM Cugir se execută:

  • muniție cal. 12.7x 108 mm și cal. 14. 5x 114 mm în următoarele tipuri: ball, perforantă, incendiară, trasor și orice combinație dintre acestea calibre
  • munitie tip NATO: cal 5.56x45mm, cal 7.62x51mm, cal 12.7x99mm cu tub de oțel
  • mitraliere cal 12.7x108mm, 12.7x99mm (.50) și cal 14.5×114 mm pe tripod și suporți de diferite tipuri și tun de aviație calibrul 23mm
  • armament de infanterie cal 9mm Parrabellum (pistol semiautomat și pistol mitralieră)
  • accesorii, piese de schimb și consumabile (benzi pentru cartușe, încărcătoare, mașini de încărcat cartușe în bandă, etc.)
2 Comentarii

  1. Gica

    vineri, 10.10.2025 at 14:24

    Nu cedati pentru 50 de lei, brut !
    Dureros ce face statu si patronu !
    50% se duc spre ei !
    Rusine !!!

    Răspunde

  2. pilu

    vineri, 10.10.2025 at 15:29

    Cereți salarii la nivelul Primăriei, că ăia nu produc nimic, ci trăiesc din taxele voastre.

    Răspunde

