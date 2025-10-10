Grevă spontană la Uzina Mecanică din Cugir. Circa 450 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de salariile mici

Circa 450 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir au intrat vineri după-amiaza într-o grevă spontană, fiind nemulțumiți de salariile mici.

Liderul de sindicat din cadrul UM Cugir, Sorin Tomescu, a declarat petnru Alba24 că singura nemulțumire a angajaților este legată de partea de salarizare, care este foarte mică.

„Sunt nemulțumiți, am avut discuții împreună cu administrația în care s-a explicat faptul că depindem de bugetul de venituri și cheltuieli, care momentan se află de circa o lună pe masa ministrului de Finanțe.

(…) Aceste măriri de taxe și de TVA din ultima perioadă duc la sărăcirea angajaților”, a precizat Sorin Tomescu.

Potrivit acestuia, negocierea contractului colectiv de muncă poate avea loc doar după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății.

În prezent la Uzina Mecanică Cugir, prin achiziția liniilor de producție pentru produse NATO, compania deține o bază tehnologică comparabilă cu cele ale producătorilor consacrați din domeniul industriei de apărare. Potrivit site-ului societății, în cadrul UM Cugir se execută:

muniție cal. 12.7x 108 mm și cal. 14. 5x 114 mm în următoarele tipuri: ball, perforantă, incendiară, trasor și orice combinație dintre acestea calibre

munitie tip NATO: cal 5.56x45mm, cal 7.62x51mm, cal 12.7x99mm cu tub de oțel

mitraliere cal 12.7x108mm, 12.7x99mm (.50) și cal 14.5×114 mm pe tripod și suporți de diferite tipuri și tun de aviație calibrul 23mm

armament de infanterie cal 9mm Parrabellum (pistol semiautomat și pistol mitralieră)

accesorii, piese de schimb și consumabile (benzi pentru cartușe, încărcătoare, mașini de încărcat cartușe în bandă, etc.)

