HARTA: Două atenționări COD GALBEN de vânt puternic. Rafale de până la 120 km/h la munte, în vestul și centrul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări COD GALBEN de vânt puternic, care vizează vestul, centrul și sudul țării, dar și zonele montane.

Vântul se va intensifica treptat începând de joi seara, 23 octombrie, și va continua să sufle cu putere până vineri, 24 octombrie, ora 21:00.

În regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în vestul și sudul Olteniei, se vor înregistra rafale de 50–70 km/h. În zona montană, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt posibile rafale de până la 120 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor fi resimțite și în restul țării, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Prima avertizare ANM

Interval: 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00

Zone afectate: Banat, Crișana, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare:

în Banat și Crișana, rafalele vor atinge 50–70 km/h;

în Carpații Occidentali și Carpații Meridionali, vitezele vântului vor fi de 70–90 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine se vor înregistra rafale de până la 110 km/h.

A doua avertizare ANM

Interval: 24 octombrie, ora 10:00 – 24 octombrie, ora 21:00

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei și zona de munte

În aceste zone, vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei de vineri:

în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei, rafalele vor fi de 50–70 km/h;

în zonele montane, vântul va atinge 70–90 km/h, iar pe crestele înalte, la peste 1.700 m, se vor înregistra până la 120 km/h.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News