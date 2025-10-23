Connect with us

Eveniment

HARTA: Două atenționări COD GALBEN de vânt puternic. Rafale de până la 120 km/h la munte, în vestul și centrul țării

Publicat

acum 4 secunde

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări COD GALBEN de vânt puternic, care vizează vestul, centrul și sudul țării, dar și zonele montane.

Vântul se va intensifica treptat începând de joi seara, 23 octombrie, și va continua să sufle cu putere până vineri, 24 octombrie, ora 21:00.

În regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în vestul și sudul Olteniei, se vor înregistra rafale de 50–70 km/h. În zona montană, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt posibile rafale de până la 120 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor fi resimțite și în restul țării, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Prima avertizare ANM

  • Interval: 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00
  • Zone afectate: Banat, Crișana, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare:

  • în Banat și Crișana, rafalele vor atinge 50–70 km/h;
  • în Carpații Occidentali și Carpații Meridionali, vitezele vântului vor fi de 70–90 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine se vor înregistra rafale de până la 110 km/h.

A doua avertizare ANM

  • Interval: 24 octombrie, ora 10:00 – 24 octombrie, ora 21:00
  • Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei și zona de munte

În aceste zone, vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei de vineri:

  • în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei, rafalele vor fi de 50–70 km/h;
  • în zonele montane, vântul va atinge 70–90 km/h, iar pe crestele înalte, la peste 1.700 m, se vor înregistra până la 120 km/h.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

HARTA: Două atenționări COD GALBEN de vânt puternic. Rafale de până la 120 km/h la munte, în vestul și centrul țării
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Evenimentacum 12 minute

Hidroelectrica suspendă plata cu cardul prin aplicația iHidro, până la sfârșitul lunii. Ce alternative rămân funcționale
Actualitateacum 32 de minute

Cine răspunde pentru verificarea instalației de gaze la bloc. Cât de des trebuie făcută și cine plătește
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Mai puține curse cu autobuzul la Alba Iulia. Modificări în programul de transport public. Traseele vizate și program
Administrațieacum 2 zile

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum 2 zile

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum 2 zile

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Doi atleți din Alba au reprezentat România la Campionatul European de Atletism Masters din Portugalia
Evenimentacum 2 ore

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean-Mih, va reprezenta România la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

garda apulum
Evenimentacum 18 ore

13 ani de istorie vie la Alba Iulia: Garda Apulum marchează aniversarea printr-un spectacol special
Evenimentacum 23 de ore

Pianista Chiyo Hagiwara va susține un concert de pian la Sebeș, din compozițiile micului geniu Carl Filtsch
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 2 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 4 ore

Transport cu trenul pentru studenți la tarif redus cu 90%, doar de acasă la facultate. Reacția ANOSR
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 2 zile

Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie