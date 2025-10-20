Hidroelectrica alocă mai mulți bani pentru lucrări de reparații la masca barajului Oașa. O nouă licitație, în SEAP

Hidroelectrica alocă mai mulți bani pentru lucrări de reparații la masca barajului Oașa. Compania a lansat recent o nouă licitație pentru realizarea unor lucrări de reparații la masca din beton a barajului Oașa, care să permită exploatarea în siguranța la parametri normali ai acumulării.

Valoarea totală estimată a investiției este de 12.304.417,55 de lei, fără TVA. Suma este mai mare cu peste 3,9 milioane de lei decât cea estimată inițial la prima licitație.

Reamintim faptul că prima licitație, lansată pe data de 10 iunie, a fost anulată automat deoarece la data limita de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscrisi nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici. Valoarea estimată a investiției era atunci de 8.388.572 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, lucrările de reparaţii ale măștii barajului Oașa sunt parte din lucrări de mentenanţă pentru construcțiile și instalațiile aferente amenajărilor hidrotehnice administrate sau aflate în proprietatea SPEEH Hidroelectrica.

Barajul Oaşa și lacul de acumulare cu același nume sunt amplasate la granița județelor Alba și Sibiu, în Munţii Șureanu. Situat la altitudinea de 1255 m, cu o suprafață de 441ha și 136 milioane de metri cubi de apă, este cel mai mare dintre lacurile de acumulare amenajate pe cursul râului Sebeș.

Barajul Oaşa are înălțimea de 93 m și este de tipul anrocamente cu mască din beton armat. Barajul Oașa este realizat din anrocamente având dimensiuni maxime de 50 cm în zona de suport a măștii de etanșare a barajului şi 100 cm în corpul barajului.

Etanșarea corpului barajului se realizează cu mască din dale de beton armat, care reazemă pe o vatră înaltă în care este inclusă galeria de vizitare, injecții și drenaj de la piciorul amonte al barajului. Paramentul aval al barajului este protejat cu blocuri de piatră împănate.

Lucrări de reparații la masca barajului Oașa

Potrivit proiectului, se propune reabilitarea sistemului de etanșare a măștii din beton armat a barajului Oașa, care să permită exploatarea în siguranță la parametri normali ai acumulării.

Lucrările urmăresc să asigure reducerea debitelor exfiltrate.

Sistemul de impermeabilizare propus constă dintr-un geocompozit (geomembrană PVC impermeabilă + geotextil de protecție mecanică drenant) fixat mecanic de corpul barajului, tensionat și drenat.

Geocompozitul este fabricat după o reţetă de PVC plastificat particularizat la condițiile geografice și climatice ale barajului. Geocompozitul are suficientă flexibilitate pentru a fi sudat pe șantier și petrecut după cerințe și este rezistent la perforări și sfâșieri în timpul instalării.

Pregătirea suprafeţei:

Se va spăla suprafața cu jet de apă sub presiune

Se repară plăcile de beton care prezintă beton segregat, muchii rupte etc.

Se curăță rosturile şi se umplu cu mortar cu înţărire rapidă

Pentru a regulariza suprafața se prevede în mod obișnuit pozarea pe întreaga suprafaţă a unui geotextil ca strat suport și antiderapant (geotextil cu 1000g/mp)

Sistemul de drenare:

Sistemul de drenare va fi alcătuit din canale verticale create de sistemul de profile de tensionare a geocompozitului și canale longitudinale de colectare a debitelor drenate. Canalele de evacuare vor avea conducte cu diametrul de cca. 80 mm.

Așternerea geocompozitului:

Fâșiile de geocompozit vor fi sudate astfel încât să formeze panouri de cca: 6 m, care se vor coborî pe coronamentul barajului de pe platforme mobile suspendate.

Fâșiile adiacente se vor suda vertical cu aer cald.

Ancorarea pe paramentul amonte a geocompozitului se face cu profile (linii verticale) din oțel inox, distanțate la 5,75 m, prinse cu bolțuri de ancorare din oțel fixate de plăcile din heton cu ancore chimice.

Acest sistem de prindere va permite tensionarea geocompozitului evitând formarea de zone vălurite sau cu falduri și va menține geocompozitul independent de paramentul barajului, dar permițând drenarea apei între baraj și geocompozit.

Etanșare la partea superioară:

Etanșarea la partea superioară se va plasa la baza zidului sparge val și va fi impermeabilă la apa de ploaie și valuri. Se va face cu plăci din oțel inox fixate de beton cu bolțuri la o distanță de 0,25 m.

