Horațiu Potra, liderul mercenarilor, a fost reținut în Dubai. Este trimis în judecată alături de Călin Georgescu

acum O oră

Horațiu Potra, liderul mercenarilor, dat în urmărire generală cu mandat de arest preventiv, ar fi fost reținut în Dubai.

Acesta a fost reținut miercuri, potrivit unor surse antena3.ro.

Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la cererea autorităților române. Se poartă negocieri cu autoritățile din Emirate pentru ca Horațiu Potra să fie extrădat în țară, mai scrie sursa citată.

Procurorul general Alex Florența declarase anterior că Horaţiu Potra făcea ”demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”.

Acuzațiile

Horațiu Potra a fost dat în judecată alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Planul a fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, un lider cu pregătire paramilitară. Discuția a vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat, potrivit sursei citate.

Toate aceste acțiuni, de la pregătirea paramilitară, la propaganda coordonată și răspândirea de informații false, au urmărit împiedicarea exercitării puterii legitime a statului și au pus în pericol securitatea națională, mai notează Parchetul.

Ancheta a scos la iveală și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Horațiu Potra, din Mediaș: 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, 40+ grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, peste 1 kg echivalent trotil și materiale de inițiere.

Grupul format de Potra urma să desfășoare, în 8 decembrie 2024, la București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, potrivit anchetei.

 

