IGSU: Procedura de obținere a avizului pentru securitate la incendii a clădirilor presupune o creștere a suprafeței vizate

Modificările legislative în ceea ce privește procedura de avizare pe linia securității la incendiu prevăd criterii de suprafață mai mari decât cele aplicabile în prezent, fapt care va conduce, în mod real, la diminuarea numărului de construcții supuse avizării, se arată într-o precizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, modificările legislative aflate în discuție vizează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și actele normative subsecvente au ca obiectiv principal:

reconsiderarea obligațiilor care revin proiectanților, beneficiarilor și a persoanelor de specialitate care îndeplinesc atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor (cadru tehnic angajat special sau persoane fizice/juridice autorizate să îndeplinească atribuții de cadru tehnic),

facilitarea demarării investițiilor,

eficientizarea și flexibilizarea procedurilor interne de analiză,

simplificarea și digitalizarea integrală a procedurilor de avizare și autorizare din punct de vedere al securității la incendiu,

reducerea termenelor de analiză a documentațiilor;

asigurarea posibilității de informare a cetățenilor asupra riscului și creșterea siguranței în zona privată a cetățeanului.

Proiectul de modificare a Legii nr. 307/2006 nu vizează creșterea suprafețelor la construcțiile și amenajările care se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, se precizează într-un comunicat al instituției, citat de Agerpres.

În ceea ce privește procedura de avizare pe linia securității la incendiu, noile reglementări propuse prevăd criterii de suprafață mai mari decât cele aplicabile în prezent, fapt care va conduce, în mod real, la diminuarea numărului de construcții supuse avizării.

Criteriile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru aceste categorii de construcții se mențin.

În prezent, pachetul cu modificările legislative se află în dezbatere și analiză.

