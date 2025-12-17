Connect with us

Eveniment

IGSU: Procedura de obținere a avizului pentru securitate la incendii a clădirilor presupune o creștere a suprafeței vizate

Publicat

acum 21 de secunde

Modificările legislative în ceea ce privește procedura de avizare pe linia securității la incendiu prevăd criterii de suprafață mai mari decât cele aplicabile în prezent, fapt care va conduce, în mod real, la diminuarea numărului de construcții supuse avizării, se arată într-o precizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, modificările legislative aflate în discuție vizează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și actele normative subsecvente au ca obiectiv principal:

  • reconsiderarea obligațiilor care revin proiectanților, beneficiarilor și a persoanelor de specialitate care îndeplinesc atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor (cadru tehnic angajat special sau persoane fizice/juridice autorizate să îndeplinească atribuții de cadru tehnic),
  • facilitarea demarării investițiilor,
  • eficientizarea și flexibilizarea procedurilor interne de analiză,
  • simplificarea și digitalizarea integrală a procedurilor de avizare și autorizare din punct de vedere al securității la incendiu,
  • reducerea termenelor de analiză a documentațiilor;
  • asigurarea posibilității de informare a cetățenilor asupra riscului și creșterea siguranței în zona privată a cetățeanului.

Proiectul de modificare a Legii nr. 307/2006 nu vizează creșterea suprafețelor la construcțiile și amenajările care se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, se precizează într-un comunicat al instituției, citat de Agerpres.

În ceea ce privește procedura de avizare pe linia securității la incendiu, noile reglementări propuse prevăd criterii de suprafață mai mari decât cele aplicabile în prezent, fapt care va conduce, în mod real, la diminuarea numărului de construcții supuse avizării.

Criteriile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru aceste categorii de construcții se mențin.

În prezent, pachetul cu modificările legislative se află în dezbatere și analiză.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 31 de secunde

IGSU: Procedura de obținere a avizului pentru securitate la incendii a clădirilor presupune o creștere a suprafeței vizate
palat cultural blaj
Blajacum 39 de minute

26 decembrie: Concert extraordinar de Crăciun, la Palatul Cultural din Blaj. Tenorul Ștefan von Korch și alți invitați
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: TIR înmatriculat în Alba, implicat în accident pe DN 66. A intrat într-o casă pe marginea drumului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Case de până la 150 de metri pătrați și anexe construite fără autorizație. Procedura, explicată de ministrul Cseke
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Distribuitorii de case de marcat clasice, îngrijorați de legea privind variantele virtuale: Inițiatorii sunt profund dezinformați
Ratele românilor vor crește
Economieacum o zi

Cât a crescut pensia medie lunară în România. Aproape 5 milioane de pensionari primesc bani. Situația pe categorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Evenimentacum o zi

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Evenimentacum 21 de ore

Echipamente de ultimă generație, cumpărate din bani europeni de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 19 ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
Mai mult din Educatie