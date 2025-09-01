Connect with us

Ilie Bolojan a amenințat că-și va da demisia din funcția de premier: „Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”

Publicat

acum 4 secunde

Premierul Ilie Bolojan a amenințat coaliția că-și va da demisia din funcția de premier, dacă liderii coaliției nu îi aprobă reforma administrației locale. Discuțiile au avut loc duminică, la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale, citate de Gândul.

Momentul s-a petrecut după patru ore de discuții aprinse despre pachetul de reformă a administrației publice, transmite Mediafax.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a spus premierul Ilie Bolojan liderilor Coaliției care au luat parte la discuții.

Reuniunea a început după orele prânzului și era urmată de o ședință de Guvern. Discuțiile cu privire la pachetul de reforme au durat mai bine de patru ore.

Reducerile de posturi din Administrația Publică este cauza pentru care liderii nu au ajuns la un acord. Mai precis, propunerea dată de premierul Bolojan ca procentul reducerii de posturi să ajungă la 45%, cifră care, ar determina desființarea unui număr estimat de 70.000 de posturi.

Angajarea răspunderii pachetului privind reforma administrație centrale, se amână pentru cel puțin două săptămâni, adică nu înainte de pe 15 septembrie.

Măsurile de reducere a posturilor au fost analizate duminică, iar pentru că nu s-a ajuns la un acord, vor avea loc noi discuții luni.

Ilie Bolojan a amenințat că-și va da demisia: De unde au pornit problemele?

De la modalitate de calculare a concedierilor. Inițial, marțea trecută, coaliția – inclusiv Ilie Bolojan – convenise o metodă de calcul propusă de ministrul Dezvoltări, Cseke Attila.

Joi, Bolojan a cerut o nouă metodă, invocând faptul că cea inițială era doar o mimare a reformei.

Vineri, miniștrii PSD în frunte cu vicepremierul Marian Neacșu au refuzat să accepte propunerea lui Bolojan și au amenințat cu plecarea din ședința de guvern.

Duminică, ședința coaliției a adus un blocaj total, pe fondul căruia premierul a anunțat că va demisiona dacă liderii coaliției nu îl susțin, au declarat pentru G4Media multiple surse din coaliție.

