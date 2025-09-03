Ilie Bolojan vrea un cod rutier mai dur: Astăzi sancțiunile vin la șofer, dar ar trebui aplicate automatizat posesorului mașinii

Ilie Bolojan vrea un cod rutier mai dur și automatizarea modului în care se dau amenzi. Premierul a declarat miercuri că Guvernul are în vedere mai multe măsuri pentru reducerea numărului de accidente rutiere, unele cu efect imediat, iar altele pe termen lung.

România și Bulgaria sunt țările europene cu cel mai mare număr de accidente.

Șeful Executivului a subliniat că, pe termen lung, infrastructura este esențială pentru creșterea siguranței rutiere, potrivit Stirile ProTV.

„Numărul accidentelor rutiere ar scădea dacă în România ar exista o infrastructură mai bună. Ceea ce trebuie să facem și vom face, atât cât este posibil, este să continuăm proiectele de infrastructură mare, în așa fel încât acolo unde astăzi este un drum foarte aglomerat, să apară autostradă sau un drum expres.

Mă gândesc de la Oradea la Cluj, de exemplu, sau în alte zone ale țării, unde numărul de mașini depășește 15-20.000 pe zi, pe un drum cu o singură bandă pe sens. Este o problemă de fond”, a spus premierul.

Pe termen scurt, Bolojan consideră că este nevoie de mai mulți polițiști în teren, nu doar în birouri.

„Se poate face o analiză la nivelul Ministerului de Interne, în așa fel încât mai mulți oameni să fie scoși din posturi fixe, poate în birouri sau în pază, și să fie puși în spațiul public, atât pe componenta de ordine publică, cât și pe cea de circulație”, a declarat acesta.

O altă măsură ar fi „optimizarea” colaborării dintre Poliția Locală și Poliția Națională, astfel încât cetățenii să aibă un punct unic de contact și să fie evitate suprapunerile sau, dimpotrivă, lipsa de reacție.

În plus, Bolojan susține înăsprirea legislației rutiere și o nouă modalitate de aplicare a amenzilor.

„Ne trebuie legislație clară, uneori mai dură, pentru a genera fuga de sancțiuni. Gândiți-vă că astăzi amenzile se dau la șofer.

În alte țări, ele vin la posesorul mașinii, prin sisteme automate. Și aici trebuie clarificat cum putem automatiza zona de contravenții.

Dacă treci pe roșu, de exemplu, iar intersecția e supravegheată video, sancțiunea ar trebui aplicată automat. Sunt convins că în condiții de genul acesta comportamentul s-ar schimba”, a mai spus șeful Guvernului.

