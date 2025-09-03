Connect with us

Eveniment

Ilie Bolojan vrea un cod rutier mai dur: Astăzi sancțiunile vin la șofer, dar ar trebui aplicate automatizat posesorului mașinii

Publicat

acum O oră

Ilie Bolojan vrea un cod rutier mai dur și automatizarea modului în care se dau amenzi. Premierul a declarat miercuri că Guvernul are în vedere mai multe măsuri pentru reducerea numărului de accidente rutiere, unele cu efect imediat, iar altele pe termen lung.

România și Bulgaria sunt țările europene cu cel mai mare număr de accidente.

Șeful Executivului a subliniat că, pe termen lung, infrastructura este esențială pentru creșterea siguranței rutiere, potrivit Stirile ProTV.

„Numărul accidentelor rutiere ar scădea dacă în România ar exista o infrastructură mai bună. Ceea ce trebuie să facem și vom face, atât cât este posibil, este să continuăm proiectele de infrastructură mare, în așa fel încât acolo unde astăzi este un drum foarte aglomerat, să apară autostradă sau un drum expres.

Mă gândesc de la Oradea la Cluj, de exemplu, sau în alte zone ale țării, unde numărul de mașini depășește 15-20.000 pe zi, pe un drum cu o singură bandă pe sens. Este o problemă de fond”, a spus premierul.

Vezi și: ”Regula fermoarului”, o cutumă din trafic ar putea ajunge lege. Proiectul a trecut de Senat. Merge la vot în Camera Deputaților

Pe termen scurt, Bolojan consideră că este nevoie de mai mulți polițiști în teren, nu doar în birouri.

„Se poate face o analiză la nivelul Ministerului de Interne, în așa fel încât mai mulți oameni să fie scoși din posturi fixe, poate în birouri sau în pază, și să fie puși în spațiul public, atât pe componenta de ordine publică, cât și pe cea de circulație”, a declarat acesta.

O altă măsură ar fi „optimizarea” colaborării dintre Poliția Locală și Poliția Națională, astfel încât cetățenii să aibă un punct unic de contact și să fie evitate suprapunerile sau, dimpotrivă, lipsa de reacție.

În plus, Bolojan susține înăsprirea legislației rutiere și o nouă modalitate de aplicare a amenzilor.

„Ne trebuie legislație clară, uneori mai dură, pentru a genera fuga de sancțiuni. Gândiți-vă că astăzi amenzile se dau la șofer.

În alte țări, ele vin la posesorul mașinii, prin sisteme automate. Și aici trebuie clarificat cum putem automatiza zona de contravenții.

Dacă treci pe roșu, de exemplu, iar intersecția e supravegheată video, sancțiunea ar trebui aplicată automat. Sunt convins că în condiții de genul acesta comportamentul s-ar schimba”, a mai spus șeful Guvernului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 36 de minute

An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ. Lista unităților de învățământ comasate sau închise
Evenimentacum O oră

Ilie Bolojan vrea un cod rutier mai dur: Astăzi sancțiunile vin la șofer, dar ar trebui aplicate automatizat posesorului mașinii
Evenimentacum 2 ore

Casa Națională de Pensii, precizări oficiale după apariția unor știri legate de suspendarea ”micii recalculări” din lipsa banilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum o zi

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum o zi

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții
Economieacum o zi

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 2 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum o zi

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 2 zile

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. TVA general rămâne neschimbat
Evenimentacum 10 ore

VIDEO: Rareș Coman, tânăr instrumentist din Alba, a lansat primul său videoclip: „Țarina moțească”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 4 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 6 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 36 de minute

An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ. Lista unităților de învățământ comasate sau închise
Educațieacum 2 ore

Premierul Bolojan: O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată. Ce spun sindicatele
Mai mult din Educatie