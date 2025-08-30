Impozit majorat cu 500% pentru clădirile neîngrijite din Zlatna. Precizările administrației locale pentru cetățeni

Impozit majorat cu 500% pentru clădirile neîngrijite din Zlatna. Primăria orașului Zlatna a transmis vineri că va majora impozitul pentru clădirile din localitate aflate într-o stare avansată de degradare, cu până la 500%, dacă proprietarii acestora nu le vor reabilita.

„Având în vedere faptul că, pe raza UAT Oraș Zlatna, se constată existența unor bunuri și imobile neîngrijite sau aflate într-o stare avansată de degradare, care afectează negativ imaginea localității, vă solicităm să luați, în cel mai scurt timp posibil, măsurile necesare pentru remedierea aspectului bunurilor și imobilelor aflate în proprietatea/detinerea dumneavoastră.

În situația în care nu se vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a stării și imaginii imobilelor respective, Primăria Orașului Zlatna își va exercita atribuțiile legale privind majorarea impozitului aferent acestor bunuri cu până la 500%, în funcție de gradul de degradare, conform prevederilor legale și actelor administrative în vigoare”, au transmis reprezentanții Primăriei Zlatna, într-o postare pe Facebook.

Potrivit Codului Fiscal (Legea 227/2015), consiliile locale pot majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

De asemenea, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News