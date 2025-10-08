Connect with us

În jur de 200 soldați NATO vor ajunge în Alba. Exercițiu de amploare cu peste 5000 de militari români și străini în România

Publicat

acum 13 secunde

Un exercițiu militar NATO cu peste 5000 de soldați va avea loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie în România și inclusiv în județul Alba. 

Este vorba despre DACIAN FALL 2025 (DAFA 25) exercițiu militar desfășurat pe teritoriul României dar și pe spațiul țării vecine, Bulgaria. La exercițiul NATO vor participa militari din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Aceștia vor avea exerciții comune în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, pe raza județului Alba, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Acestea se vor deplasa în mare parte pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier în localitățile pe care le tranzitează.

În jur de 200 de militari NATO în județul Alba

Alba24.ro a obținut o serie de informații legate de exercițiile NATO pe teritoriul județului. Din câte se pare în Alba vor ajunge în jur de 200 de militari NATO, din Franța și SUA. Convoiulcu tehnică militară ar urma să ajungă undeva în perioada 22-23 octombrie pe raza județului.

Aceștia vor fi cazați la Alba Iulia, în unitățile militare, iar tehnica militară ar urma să fie amplasată în unitatea militară de pe Strada Lalelelor.

Din primele informații, militarii nu vor executa exerciții în Alba Iulia, ci în Sântimbru. Ar urma să desfășoare un exercițiu în zona râului Mureș, unde vor construi un ponton și vor face o simulare de trecere a râului.

La sfârșitul lunii septembrie, mai mulți reprezentanți ai NATO au fost prezenți în Alba Iulia unde au avut întâlniri cu prefectul județului, Nicolae Albu, dar și cu reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia.

CITEȘTE ȘI: Militari NATO în vizită la Primăria Municipiului Alba Iulia și Prefectura Județului. În județ vor avea loc exerciții militare

Reprezentanții alianței au discutat despre prezența militarilor pe raza județului, pe timpul exercițiului NATO, spații de cazare și detalii logistice.

 DACIAN FALL 2025

DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.

România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.

sursă foto: MAPN, Facebook.

Avatar Cristian Panu

