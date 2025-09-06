Eveniment
Încă o zi de caniculă în Alba și alte județe din țară. Atenționare meteo Cod Galben până la ora 21.00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă sâmbătă, 6 septembrie, pentru Alba și alte județe din țară.
Cod Galben: sâmbătă, 6 septembrie, interval orar 12.00-21.00/ val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic
Sâmbătă, 6 septembrie, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură.
Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.
