Eveniment

Încă o zi de caniculă în Alba și alte județe din țară. Atenționare meteo Cod Galben până la ora 21.00

Publicat

acum 4 secunde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă sâmbătă, 6 septembrie, pentru Alba și alte județe din țară. 

Cod Galben: sâmbătă, 6 septembrie, interval orar 12.00-21.00/ val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic

Sâmbătă, 6 septembrie, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

