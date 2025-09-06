Încă o zi de caniculă în Alba și alte județe din țară. Atenționare meteo Cod Galben până la ora 21.00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă sâmbătă, 6 septembrie, pentru Alba și alte județe din țară.

Cod Galben: sâmbătă, 6 septembrie, interval orar 12.00-21.00/ val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic

Sâmbătă, 6 septembrie, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News