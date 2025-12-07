Connect with us

Incendiu în Bistra: O anexă gospodărească, cuprinsă de flăcări

Publicat

acum 31 de minute

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 18.20, pe raza comunei Bistra. Din primele informații transmise de pompierii militari, o anexă gospodărească ar fi fost cuprinsă de flăcări. 

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

UPDATE 19.05:

Incendiul a fost stins de către pompierii militari. A ars o anexă gospodarească în care era depozitat material lemnos, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Se intervine în continuare pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu, au transmis reprezentanții ISU Alba.

sursă foto: arhivă alba24.ro, rol ilustrativ.

