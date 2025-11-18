INCENDIU în comuna Valea Lungă. Focul a cuprins o anexă gospodărească din satul Tăuni

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 01:50, în satul Tăuni din comuna Valea Lungă. Focul a cuprins o anexă gospodărească.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu în satul Tăuni din comuna Valea Lungă.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifesta la o anexă gospodarească (grajd), fără animale sau persoane surprinse în interior.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

