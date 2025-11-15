Connect with us

Blaj

UPDATE: Incendiu într-o gospodărie din Roșia de Secaș. Intervin pompierii din Blaj

Publicat

acum 2 ore

Incendiu într-o gospodărie din Roșia de Secaș, sâmbătă seara. Acționează pompierii din Blaj.

Potrivit ISU Alba, din primele date, este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.

Pompierii s-au deplasat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Incendiul a fost stins de către proprietar, până la ajungerea forțelor de intervenție.

