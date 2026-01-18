Eveniment
INCENDIU la Alba Iulia. Un panou de telecomunicații aflat pe un stâlp a luat foc
Un incendiu a izbucnit duminică după-amiaza, la un panou de telecomunicații amplasat pe un stâlp de pe strada Mihail Kogălniceanu din Alba Iulia.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, strada Mihail Kogălniceanu.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații amplat pe un stâlp.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.