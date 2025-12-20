UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU la Spitalul Județean din Alba Iulia. Focul a izbucnit într-o boxă aflată la subsolul unității

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 18:00, la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Focul a izbucnit într-o boxă aflată la subsolul unității medicale.

Actualizare, ora 18:17 - Incendiul a fost stins.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Se lucrează pentru defumarea subsolului și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Actualizare, ora 18:10 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu degajare de fum de la un corp de neon aflat într-o boxă la subsolul spitalului.

La momentul de față, nu se impune evacuarea persoanelor din spital.

A fost dezactivat Planul Roșu de intervenție.

Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la subsolul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și o autospecială de prim ajutor medical.

