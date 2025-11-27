INCENDIU pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, în zona Ocna Sibiului. O autoutilitară a luat foc

Un incendiu a izbucnit joi, în jurul orei 18:00, pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, la ieșirea spre Ocna Sibiului. Focul a cuprins o autoutilitară.

Potrivit ISU Sibiu, pompierii intervin de urgență pe A1 sensul de mers Sibiu – Sebeș, la ieșirea spre Ocna Sibiului pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un autovehicul (dubă).

La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifestă generalizat la întregul autovehicul.

Din fericire nu sunt victime. Se acționează pentru stingerea incendiului.

