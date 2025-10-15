Incendiu pe autostradă, pe sensul Sebeș – Orăștie: un autoturism a luat foc. Intervin pompierii

Incendiu pe autostradă: Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A1, la kilometrul 317, pe sensul de mers Sebeș–Orăștie.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de ISU Alba, incendiul se manifestă la un autoturism. La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS).

Autoritățile au fost alertate de un apel la 112.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News