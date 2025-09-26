Connect with us

Eveniment

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)

Publicat

acum O oră

Chiar dacă va ajunge în curând la vârsta majoratului, Alba Mall se ține de joc și voie bună. Începând de mâine, până pe 19 octombrie, în weekend-uri, zona de food court va deveni o BUBUială generală, sub invazia unor jucării de colecție.

Dacă te afli în zonă și ai asupra ta un bon de minimum 50 lei, primești în dar una din jucăriile momentului, iar asta nu este tot.

În data de 27 noiembrie, va avea loc o tombolă aniversară, unde poți câștiga o sumedenie de premii surpriză.

Bucură-te de invazia jucăriilor, află mai multe despre ce cadouri și surprize te așteaptă, în fiecare weekend la Alba Mall, și sărbătorește majoratul mall-ului original din Alba Iulia, pe 27 noiembrie.

Disclaimer!

•⁠ ⁠Figurinele de pluș se pot revendica de la punctul amenajat in food court, sâmbătă și duminică, între orele 16.00-20.00, până la data de 19.10.2025, în limita stocului disponibil.

•⁠ ⁠Pentru o figurină se prezintă un bon fiscal de minimum 50 RON, cu cumpărături realizate în ziua respectivă, din food court Alba Mall – etaj 1, atrium. Pentru bonuri cu valoare multiplu de 50 lei nu se oferă mai multe figurine. Exemplu – bon 57 RON – 1 figurină, bon 105 RON – 1 figurină. Nu se pot cumula mai multe bonuri de o valoare mai mică de 50 RON.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 28 de minute

LIVE VIDEO Procesiune: Trupul cardinalului Lucian Mureșan este depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj
Blajacum 46 de minute

Zi de doliu local la Blaj, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan. Steagul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă
Evenimentacum O oră

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum o zi

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum 4 ore

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 2 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Evenimentacum 6 ore

Echipele Liceului cu Program Sportiv Sebeș participă la Campionatul Național de Handbal. Care sunt loturile de junioare
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Încep weekendurile cu jucării la Alba Mall (P)
toamna zile mohorate vremea prognoza meteo
Evenimentacum 9 ore

Vremea în luna octombrie: temperaturi în scădere, câteva ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 4 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Actualitateacum o zi

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 23 de ore

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie