Eveniment

Începe Rabla Auto 2025. Prima etapă: validarea producătorilor auto. Când vor putea să se înscrie persoanele fizice în program

Publicat

acum 20 de secunde

Rabla Auto 2025 începe luni, 15 septembrie. Este vorba despre sesiunea în care sunt validați producătorii auto. Mai exact, sesiunea de validare a producătorilor auto are loc din 15 septembrie ora 10.00 până în 17 septembrie ora 23.59.

Bugetul alocat programului din acest an este de 200 de milioane de lei.

Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice. Condiția este semnarea unui nou contract de participare cu AFM.

Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM. Contractul se semnează electronic și se încarcă în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Care este valoarea ecotichetului

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Când ar urma să înceapă sesiunea pentru persoanele fizice

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a declarat că sesiunea pentru persoanele fizice ar urma să înceapă la sfârșitul lunii în curs.

Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător.”, a declarat Florin Bănică.

 

