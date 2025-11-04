Incident pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion Ryanair a rămas pe pistă după aterizare: unuia dintre piloți i s-a făcut rău. Este vorba despre cursa de luni seară operată de Ryanair între Bergamo – Cluj Napoca, potrivit BoardingPass.

Cauza pentru care avionul companiei aeriene Ryanair a rămas pe pistă după aterizare a fost o urgență medicală, potrivit infomațiilor site-ului citat.

Unul dintre piloții avionului a declarat urgență cu câteva minute înainte de aterizare, anunțând controlorii de trafic aerian despre faptul că colega sa (al doilrea pilot) este „incapacitat ”, fără a oferi alte detalii.

Acesta a solicitat și asistență medicală, iar echipele de urgență au ajuns la avionul companiei Ryanair imediat după ce acesta a aterizat și a oprit pe pistă.

Sursele BoardingPass afirmă că pilotul a fost preluat inconștient, însă starea sa este, momentan, necunoscută.

Aeroportul ”Avram Iancu” a fost închis aproximativ o oră, iar avionul a fost tractat de pe pistă.

Două zboruri, cel de Lisabona și cel de Roma, au fost redirecționate pe aeroportul din Sibiu.

De asemenea, zborul de retur spre Bergamo a avut o întârziere de 3 ore, iar piloții au fost aduși de la București.

