Indemnizația pentru creșterea copilului. A scăzut numărul persoanelor care primesc banii de la stat. Cât este suma

acum 19 secunde

A scăzut numărul persoanelor care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Numărul beneficiarilor a fost, în luna iulie 2025, de 149.204, în scădere cu 2.045 (-1,36%) față de luna precedentă.

În iunie, 151.249 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Indemnizațiile pentru creșterea copilului plătite în luna iulie au însumat 542,516 milioane de lei, în scădere cu peste 1,4 milioane de lei față de iunie 2025, când au fost plătite indemnizații în valoare de 543,931 milioane de lei.

Suma medie plătită în iulie 2025 a fost de 3.636,07 lei, în creștere față de luna anterioară (3.596,27 lei), potrivit Agerpres.

Indemnizația pentru creșterea copilului. Situația din țară

Cei mai mulți beneficiari erau înregistrați în București, respectiv 18.587, precum și în județele Cluj – 7.946, Iași – 6.984, Timiș – 6.875, Suceava – 6.280 și Bihor -5.418.

Numărul cel mai mic de beneficiari era în Tulcea – 900, Mehedinți – 1.107, Covasna – 1.259, Brăila – 1.282, Ialomița – 1.327 și Caraș-Severin – 1.363 de beneficiari.

Cea mai mare valoare medie plătită s-a înregistrat în București (4.991 lei) și în județele Cluj (4.487,43 lei), Ilfov (4.307,01), Timiș (4.120,84 lei) și Iași (4.072,78 lei).

Indemnizația pentru creșterea copilului. Condiții și suma acordată

Actul normativ care reglementează, în prezent, concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor este Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010.

După modificări și completări succesive, actul normativ menționat, reglementează următoarele:

părinții care, în ultimii 2 ani, anteriori nașterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor, până împlinesc vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Indemnizația acordată este de 85% din media veniturilor nete lunare realizate din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, nu mai puțin de 2,5 ISR – Indicatorul Social de Referință (1.651 lei începând cu 1 martie 2024) și nici mai mult de 8.500 lei.

