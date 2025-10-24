Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță

Inspectorii de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, ANPC, aplicau amenzi, dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite, a afirmat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Statul român ar fi pierdut astfel peste zece milioane de lei, scrie defapt.ro. În 2025, când Piedone era șeful ANPC, situația s-a agravat, spune ministrul.

„La ANPC am observat un trend şi anume sunt comisari care merg în inspecţie, merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri pentru ca nimeni din statul român să nu poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti.

Şi datele sunt următoarele:

Pe 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 1,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autorităţile care fac executare absolut niciun proces verbal.

Nimeni nu ştie să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu.

Au fost 1413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta.

Practic angajaţii au acceptat să primească procesul verbal mai târziu şi să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că în primele luni ale anului 2025, numărul de procese verbale netrimise spre executare a crescut.

”Au văzut că le merge. Au fost mai puţini cei care au fost iertaţi să plătească într-o perioadă în care nu mai au voie să plătească şi mai mulţi cei cărora li s-a anulat de tot, din pix.

În total, doar în anul 2024 până în august 2025, aceste abordări selective şi ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei”, a mai spus ministrul Economiei.

Miruță a mai spus că a dispus Corpului de Control de la minister să meargă într-un control amănunţit la ANPC, în urma căruia să se identifice cu nume şi prenume care este persoana, persoanele şi care este mecanismul.

”Pentru că vorbim acolo de un mecanism intenţionat în baza căruia ne ducem duri şi facem controle, după care emitem o foaie cu care poată să-şi facă copiii avioane de hârtie, pentru că nici o entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate.

Sunt aproape 16 milioane de lei în perioada în care la Guvern ne străduim să adunăm mai mulţi bani, să colectăm mai mulţi bani şi încercăm să le explicăm oamenilor de ce a fost nevoie prima oară pentru nişte creşteri de taxe”, a mai adăugat Radu Miruță.

