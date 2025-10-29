Eveniment
Intervenție ISU Alba la Galda de Jos. Pompierii acționează pentru salvarea unui animal căzut într-o fântână
Pompierii din Alba Iulia intervin, miercuri dimineața, pentru salvarea unui animal care a căzut într-o fântână, la Galda de Jos.
Potrivit ISU Alba, din primele date, este vorba despre o vacă. Animalul a căzut într-o fântână adâncă de circa 5 metri.
Pompierii s-au deplasat cu o autospecială și acționează alături de SVSU Galda de Jos.
