Eveniment

Intervenție ISU Alba la Galda de Jos. Pompierii acționează pentru salvarea unui animal căzut într-o fântână

Publicat

acum 30 de secunde

Pompierii din Alba Iulia intervin, miercuri dimineața, pentru salvarea unui animal care a căzut într-o fântână, la Galda de Jos.

Potrivit ISU Alba, din primele date, este vorba despre o vacă. Animalul a căzut într-o fântână adâncă de circa 5 metri.

Pompierii s-au deplasat cu o autospecială și acționează alături de SVSU Galda de Jos.

