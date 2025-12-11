Întreruperi de curent la Alba Iulia și în alte localități din Alba, joi, pentru lucrări la rețea. Programul

Joi, 11 decembrie, sunt întreruperi în furnizarea energiei electrice pe mai multe străzi din Alba Iulia, dar și în alte localități din județ. Este vorba despre lucrări la rețea, pentru care a fost necesară oprirea curentului electric.

Dacă în majoritatea cazurilor este vorba despre lucrări programate, în comuna Lupșa și satele aparținătoare (Valea Lupșii, Valea Șesii, Lunca, Hădărău), dar și în localitatea Lupulești (comuna Bucium), sunt semnalate întreruperi de curent accidentale.

Întreruperi de curent la Alba Iulia, joi, 11 decembrie

până la ora 16.00, pe străzile: Detunata, George Enescu, I.L.Caragiale, Mihail Jora, Milenium, Nazareth Illit, Soarelui, Tuberozelor, Vânătorilor

Întreruperi de curent, alte localități, joi, 11 decembrie

Până la ora 16.00: sat Veseuș comuna Jidvei

până la ora 15.00: sat Biia, comuna Șona

